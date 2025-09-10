Equipo legal de Beéle rechaza señalamientos por video íntimo y toma medidas en Estados Unidos y Colombia

El equipo legal de Beéle inició acciones en Colombia y Estados Unidos contra los responsables de la filtración del video.

El equipo legal del cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, se pronunció tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, la modelo venezolana Isabella Ladera.

En un comunicado, los abogados del artista rechazaron la difusión en redes sociales y plataformas digitales del material, al que calificaron como una grave vulneración de la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

Los abogados señalaron que Brandon López, quien alcanzó la fama en 2019 con su sencillo Loco, no participó en la divulgación del video ni tuvo relación con la filtración.

“Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, afirmaron en el documento.

El equipo legal inició procesos en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, publicación, alojamiento, indexación o monetización del material.

En Estados Unidos se formalizó una declaración ante las autoridades policiales y se activaron acciones civiles con base en los resultados de la investigación.

“De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de retiro a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima”, añadieron los abogados.

Primeras medidas por la filtración del video de Beéle

Los representantes del cantante solicitaron a las principales plataformas digitales la eliminación de enlaces, copias y derivados del archivo. También pidieron preservar los registros que permitan rastrear la cadena de difusión.

Además, hicieron un llamado a los medios de comunicación para abstenerse de reproducir o describir el material, al considerarlo una forma de violencia digital que prolonga el daño a los afectados.

“Este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”, agrega el comunicado.

Isabella Ladera confirmó en Instagram la existencia del video y aseguró que solo dos personas tenían acceso a él. (Instagram)

Isabella Ladera reacciona a la filtración del video íntimo

La modelo confirmó en Instagram la difusión de un video íntimo de seis minutos junto al cantante. El contenido se propagó rápidamente en plataformas digitales y provocó una nueva polémica pública.

Ante las críticas y comentarios masivos, Ladera emitió un mensaje en el que expresó: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

La influencer subrayó que el video solo estaba en manos de dos personas. “Ese video solo estaba en manos de la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, manifestó.

Agregó que, cuando se encontraba en un proceso de reconstrucción personal, esa misma persona decidió exponerla “de la forma más baja”.

“Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, declaró en su cuenta de Instagram.

La modelo aseguró que ha recibido burlas y juicios por parte de usuarios en redes sociales.

Ladera recalcó que lo más difícil ha sido enfrentar sola las consecuencias del escándalo, mientras la otra parte guardaba silencio. Ella fue la primera en pronunciarse, y después lo hizo Beéle a través de su equipo legal.

Isabella Ladera y Beéle denunciaron el hecho como un acto de violencia digital que afecta su intimidad y dignidad. (Instagram)

Relación entre Beéle e Isabella Ladera

Beéle es un cantante y compositor colombiano de afro beats y urbano. Isabella Ladera, modelo e influencer venezolana, participó en varios de sus videoclips antes de iniciar una relación en 2024.

Versiones no confirmadas señalan que su romance pudo comenzar en 2023, cuando ambos mantenían otras parejas sentimentales. La relación estuvo rodeada de rumores de infidelidad. En abril del 2025 dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y eliminaron fotografías compartidas, confirmando su separación.