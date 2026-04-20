Autoridades dan un giro en la investigación del caso del rapero D4vd y la muerte de una joven de 14 años

Cuando inició la investigación por la muerte de Celeste Rivas, el cantante D4vd manifestó que no tenía relación con ella.

El caso en investigación por la muerte de la joven Celeste Rivas Hernández, de 14 años, y quien apareció sin vida dentro de la cajuela del carro del rapero estadounidense D4vd, dio un giro este lunes 20 de abril.

El jueves 16 de abril, las autoridades de Los Ángeles confirmaron la detención del artista en medio de las pesquisas que se realizan para esclarecer los detalles del fallecimiento de la joven.

Este lunes, el intérprete fue acusado formalmente por asesinato, informó la agencia de noticias AFP.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que el cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, debía comparecer ante el tribunal el lunes para enfrentar múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El cuerpo de Rivas Hernández fue encontrado descuartizado en un vehículo matriculado a nombre del rapero, en septiembre pasado, un día antes de que cumpliera 15 años.