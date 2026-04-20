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Autoridades dan un giro en la investigación del caso del rapero D4vd y la muerte de una joven de 14 años

En setiembre del 2025, la adolescente fue encontrada sin vida en la cajuela de un carro propiedad del artista

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Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira.
Cuando inició la investigación por la muerte de Celeste Rivas, el cantante D4vd manifestó que no tenía relación con ella. (Archivo)







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D4vdCeleste Rivas Hernández
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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