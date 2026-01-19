Así será la despedida de la cantante costarricense que falleció a los 35 años

La cantante Adriana Espino era la voz del grupo costarricense Azabache. Sus compañeros anunciaron con dolor la muerte de la artista.

La muerte de la cantante costarricense Adriana Espino llenó de dolor y luto a sus seres queridos, pero también dejó un gran vacío entre sus compañeros del grupo Azabache, del cual era la vocalista. El fallecimiento sucedió este domingo 18 de enero; la intérprete tenía 35 años.

“Nuestra querida amiga, aunque ya no estés físicamente, sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo”, publicó la agrupación en su perfil de Facebook para anunciar la lamentable noticia.

La artista tenía dos hijos: un joven de 16 años y una niña de 12. Sus compañeros de banda afirmaron que Adriana destacó por su compañerismo y su buen sentido del humor. “Gracias por enseñarnos a valorar la amistad verdadera. Tu partida dejará un vacío en nuestras vidas que nada podrá llenar”, agregaron en el mensaje en redes.

La cantante costarricense Adriana Espino falleció a los 35 años. La artista era madre de dos hijos. (Facebook)

Precisamente en el perfil del grupo fueron anunciados los detalles de la despedida de la cantante. La vela se realizará este martes 20 de enero en la capilla Valle de Paz, en Heredia, a partir de las 10 a. m.

La noticia de la muerte de Adriana provocó decenas de mensajes de apoyo y condolencias en el perfil de Azabache: “Mis más sinceras condolencias para su familia y sus niños. Una mujer talentosa y gran madre” y “mis sinceras condolencias en estos momentos de dolor por la pérdida de su amiga y compañera”, fueron algunos de los comentarios.