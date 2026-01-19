Viva

Así será la despedida de la cantante costarricense que falleció a los 35 años

La artista era reconocida por ser voz del grupo Azabache

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Adriana Espino Grupo Azabache
La cantante Adriana Espino era la voz del grupo costarricense Azabache. Sus compañeros anunciaron con dolor la muerte de la artista. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adriana EspinoGrupo AzabacheMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.