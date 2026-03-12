Artista costarricense interrumpió ensayo de Maribel Guardia con un inusual rótulo; vea lo que pasó

Maribel Guardia tuvo una inesperada visita en uno de sus ensayos.

El artista costarricense Esteban Ramírez, vocalista de la banda Percance, sorprendió a Maribel Guardia durante uno de los ensayos de su obra Perfume de gardenia con un inusual gesto. Desde el público, el cantante levantó un rótulo que decía: “Díganle a Maribel Guardia que nos acompañe en el Vive Latino”.

Al notar el cartel, la actriz y cantante detuvo su ensayo, invitó a Esteban a subir al escenario y, al reconocerlo, lo saludó con un cálido abrazo y un entusiasta “¡Pura vida!”.

Guardia aceptó la invitación con gran emoción y compartió varios abrazos con el intérprete de Gira el mundo.

“Estoy súper emocionado, para mí es un sueño; yo crecí viendo a Maribel Guardia, la figura del entretenimiento más importante de Costa Rica. Mucha gente no sabe que es tica, incluso”, expresó el vocalista.

Ramírez contó que coordinó previamente con el equipo de Maribel para poder ingresar al teatro donde la artista ensayaba su espectáculo.

En las redes sociales, el cantante añadió: “No tengo palabras para agradecerte. Es un concierto muy importante en nuestra carrera y no podría haber una mejor forma que disfrutarlo con la #1 de nuestro amado país”.

El Vive Latino es un reconocido festival iberoamericano de música que se celebra cada año en el Foro Sol, de la Ciudad de México. Aunque su esencia está en el rock y los géneros alternativos en español, hoy reúne una amplia variedad de estilos, desde electrónica hasta regional y pop.

En esta edición, Percance representará a Costa Rica en el festival, compartiendo escenario con artistas internacionales como The Smashing Pumpkins, Los Fabulosos Cadillacs y, por supuesto, con Maribel Guardia.

La agrupación ha venido consolidando su carrera en México con exitosas giras, conciertos propios —como el realizado en el Lunario del Auditorio Nacional— y ahora una nueva etapa del proyecto radicado en ese país.