Ariel Robles muestra su amor: así celebra el excandidato presidencial su aniversario tras superar críticas en campaña

Durante la reciente campaña electoral por la presidencia de Costa Rica, Ariel Robles, quien fuera candidato por el Frente Amplio, salió en defensa de su pareja por críticas que recibió en redes sociales.

Después del estrés y las carreras que pudo haberle provocado la campaña electoral, el excandidato a la presidencia Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, tomó un momento del Día de San Valentín para recordar con amor la felicidad que vive al lado de su pareja Esteffany Bonilla.

Los días cercanos a la elección, Robles siempre manifestó su alegría y amor por Tefa, su compañera de vida. Incluso salió en su defensa en redes sociales luego de que algunos usuarios criticaran su apariencia.

Ahora, cuando las aguas se calmaron un poco, Robles de nuevo expresó palabras cariñosas hacia Tefa. Lo hizo en una publicación en Facebook en la cual recordó que el 11 de febrero cumplieron 11 años de estar juntos; además, el mensaje lo acompañó con una fotografía de ellos dos hace varios años.

“Revisé muchas fotos, muchos recuerdos bonitos. Muchas luchas y retos que hemos pasado. Esta nos dio gracia, una fotografía de hace unos nueve años, todo lo que ha pasado. Ambos con el pelo más largo. Ambos llenos de ideales, el tiempo no pasa sin dejar huellas, pero los ideales siguen intactos. Un abrazo, esperamos la pasaran bien. Cosechen amor, la vida es corta, no gasten tiempo en odios o rencores. Vivir en paz es saber vivir”, escribió el actual diputado de la Asamblea Legislativa.