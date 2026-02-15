Viva

Ariel Robles muestra su amor: así celebra el excandidato presidencial su aniversario tras superar críticas en campaña

El diputado del Frente Amplio publicó una fotografía con su pareja Estefanny Bonilla para celebrar San Valentín

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
01 de febrero del 2026. San José. 20:00 hrs. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, dió su discurso tras conocerse los resultados de la elecciones presidenciales y para diputados. Seguidores del partido apoyaron al candidato que durante el discurso tuvo momentos muy emotivos. En la foto: El candidato Robles recalcó la importancia de contar con 7 diputados que marcarán una dura oposición al gobierno de Laura Fernández. Foto: Albert Marín
Durante la reciente campaña electoral por la presidencia de Costa Rica, Ariel Robles, quien fuera candidato por el Frente Amplio, salió en defensa de su pareja por críticas que recibió en redes sociales. (Albert Marín/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ariel RoblesEstefanny BonillaFrente Amplio
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.