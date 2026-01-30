Ariel Robles defiende a su pareja y explica la dura razón por la que ella usa el cabello corto

Ariel Robles, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio y su pareja Esteffany Bonilla, mantienen una relación desde hace variios años.

Ariel Robles, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, usó su cuenta en X (antes Twitter) para salir en defensa de su pareja, Estefanny Bonilla, a quien se refiere cariñosamente como Tefa.

El aspirante a la silla presidencial respondió a la publicación que hizo un usuario en esa red social, en la cual posteó una foto de Robles y Bonilla juntos. “Este puede ser ‘nuestre’ presidente y la primera dama, pero ustede se fresean” (sic), escribió el usuario y acompañó el comentario con una imagen de la pareja.

Rápidamente, el comentario provocó decenas de respuestas, unas de tono elevado, ofensivas y homofóbicas en contra de Robles y su pareja. Ariel entonces reaccionó: “Estefanny (Tefa) ha sido una mujer maravillosa; ella se cortó el pelo cuando doña Nela (su suegra) inició la quimioterapia. Sin dudarlo, convencida de lo que significa la familia. Yo la admiro demasiado y me siento muy afortunado de su compañía”, escribió el político.

Esta respuesta de Robles dio una explicación muy fuerte sobre la importante razón del corte de cabello de Estefanny: apoyar a su madre en el proceso de su lucha contra el cáncer.

Decenas de usuarios se enfrascaron en una disputa en esta red social, unos apoyando a la pareja y otros lanzando comentarios ofensivos.