Debate Teletica: Claudia Dobles rompe protocolo y protagoniza sorpresivo momento con Ariel Robles

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, y el aspirante frenteamplista Ariel Robles, protagonizaron un momento inusual durante el debate de Teletica, que terminó con un estrechón de manos tras un intercambio marcado por las diferencias.

“Extendamos la mano a los movimientos democráticos para trabajar juntos, ahora, en una eventual segunda ronda y en la Asamblea Legislativa, porque aquí lo primero es Costa Rica. Tenemos diferencias, pero también similitudes”, dijo Dobles a Robles.

Mientras decía estas palabras, la ex primera dama se acercó para estrechar la mano del frenteamplista, quien respondió al gesto con un apretón y algunas palabras inaudibles. “Yo sé que sí”, replicó ella.

¿Qué desató ese momento?

El intercambio inició cuando Robles acusó al gobierno de Carlos Alvarado —esposo de Dobles— de haber “negociado principios” al incluir la objeción de conciencia en la Ley Marco de Empleo Público.

La ex primera dama rechazó el señalamiento y, pese a las diferencias, afirmó que ambos coinciden en oponerse a la suspensión de garantías individuales. En ese contexto, pidió al candidato frenteamplista explicar por qué esa medida no solo afecta a las personas “malas”, sino también a la “gente buena”.

Ariel Robles insistió en que sí se negociaron principios al aprobar la objeción de conciencia, y señaló que esta permite que personas funcionarias públicas “no se capaciten en derechos humanos”.

Añadió que coincide plenamente en rechazar la suspensión de garantías individuales, al considerar que implica limitar libertades fundamentales como la de culto, la libertad de expresión y el debido proceso judicial.

Agregó que, según él, el oficialismo defiende el debido proceso cuando se trata de personas acusadas de narcotráfico —porque uno de sus candidatos a diputado ejerce su defensa—, pero pretende eliminar esas mismas garantías para el resto de la ciudadanía.

Claudia Dobles respondió que el tema de la objeción de conciencia ya fue resuelto por la Sala Constitucional y que se trata de un derecho previo a la Ley Marco de Empleo Público. Afirmó que su gobierno no negoció principios y llamó a no buscar “ganancias políticas cortas” en un momento crítico para el país.

“Costa Rica en este momento está delante de cualquier bandera política”, dijo la candidata de Agenda Ciudadana

Tras esto, fue cuando Dobles pidió “extender las manos” a todos los movimientos democráticos costarricenses para unirse en una eventual segunda ronda y en la Asamblea Legislativa.

En ese momento fue que la ex primera dama se acercó a darle la mano al frenteamplista.

La interacción continuó cuando Robles aseguró que puede tener “plena seguridad” de que sumará esfuerzos frente al gobierno, que lo calificó como un movimiento antidemocrático, aunque reprochó que otros sectores hayan guardado silencio. Reiteró además sus críticas a políticas del gobierno de Carlos Alvarado, como la ley antihuelgas y la objeción de conciencia.

Dobles cerró reiterando que ese último tema está “zanjado” por la Sala Constitucional y reconoció que la fracción del Frente Amplio ha defendido con valentía sus principios durante este debate.