Ariel Robles sobre su futuro político: ‘No me voy a esconder’

Excandidato presidencial del Frente Amplio asegura que seguirá activo en la arena política, una vez concluya su periodo como diputado el próximo 30 de abril

Por Lucía Astorga
01 de febrero del 2026. San José. 20:00 hrs. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, dió su discurso tras conocerse los resultados de la elecciones presidenciales y para diputados. Seguidores del partido apoyaron al candidato que durante el discurso tuvo momentos muy emotivos. En la foto: El candidato Robles recalcó la importancia de contar con 7 diputados que marcarán una dura oposición al gobierno de Laura Fernández. Foto: Albert Marín
Ariel Robles, diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, se refirió a su futuro político, una vez que finalice su cuatrienio en el Congreso. Foto: (Albert Marín/Discurso final de Ariel Robles.)







