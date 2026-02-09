Ariel Robles sobre su futuro político: ‘No me voy a esconder’

Ariel Robles, diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, se refirió a su futuro político, una vez que finalice su cuatrienio en el Congreso. Foto:

Ariel Robles, excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), se refirió a su futuro político, una vez que concluya su periodo como diputado de la República, el próximo 30 de abril, un día antes de que los nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa asuman funciones.

Consultado por La Nación, aseguró que no se retirará de la arena política, por el contrario, afirmó que seguirá siendo una voz activa de acompañamiento y fiscalización junto a la fracción legislativa electa.

¿Qué pasará con Ariel Robles una vez que concluya su periodo como diputado?

“No me voy a esconder. No voy a alejarme del escenario público, me voy a mantener en este tiempo como una voz que siga acompañando el trabajo legislativo que haga la fracción”, manifestó.

Añadió que todavía no se ha determinado “la forma ni el vínculo, ni el vehículo” mediante el cual continuará ese acompañamiento, ni tampoco el rol que asumirá dentro del partido.

Subrayó que su compromiso no responde a un cargo específico, sino a una responsabilidad política adquirida con distintos sectores de la ciudadanía durante la campaña electoral, que finalizó el pasado domingo 1.º de febrero.

El excandidato insistió en que se trata de un compromiso personal y político con quienes respaldaron el crecimiento del FA en el actual proceso electoral, en especial con la juventud y los sectores sociales que confiaron en la propuesta del partido.

“Nuestro compromiso es uno, y muy firme: no vamos a escondernos, vamos a ser una voz dentro de este escenario político, para poder señalar, para poder contribuir”, reiteró.

Robles también destacó que el acompañamiento a la nueva bancada será constante durante los próximos cuatro años. Según dijo, la intención es que las nuevas diputaciones “sientan la cercanía y el acompañamiento” que él y otros liderazgos de la agrupación puedan brindarles durante el ejercicio legislativo.

Crecimiento del caudal electoral

El excandidato presidencial sostuvo que el FA sale fortalecido del más reciente proceso electoral, particularmente en el plano legislativo.

De acuerdo con los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el partido pasó de obtener 172.961 votos para diputaciones en las elecciones del 2022 a 293.082 sufragios en las del pasado 1.º de febrero, lo que representa un crecimiento cercano al 70%.

Este aumento en el respaldo ciudadano permitió al FA incrementar su bancada en un diputado, con respecto al actual periodo. Paso de seis a siete congresistas.

El mayor crecimiento se concentró en las provincias del Valle Central; sin embargo, San José, Cartago y Heredia perdieron una curul para las elecciones del 2026.

Esos escaños fueron ganados por Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. De hecho, la diputación adicional que obtuvo el partido en comparación con el proceso electoral de hace cuatro años corresponde a la provincia de Alajuela.

La nueva fracción legislativa frenteamplista estará integrada por José María Villalta Flórez Estrada, Vianey Briyith Mora Vega y Antonio Trejos Mazariegos, por San José; Sigrid Violeta Segura Artavia y Edgardo Vinicio Araya Sibaja, por Alajuela; Joselyn Fabiola Sáenz Núñez, por Cartago; y María Eugenia Román Mora, por Heredia.

Augurios para la nueva bancada

Al referirse a lo que le augura a la nueva fracción del FA, Robles defendió el estilo de oposición que, según señaló, ha caracterizado históricamente al partido: una combinación entre denuncia de la corrupción, control político y capacidad de construir acuerdos.

Señaló que, durante el periodo que está pronto a concluir, la fracción logró avanzar en iniciativas relevantes aun cuando exponían presuntas irregularidades. Como ejemplo, mencionó que mientras se denunciaban casos de presunta corrupción relacionados con el financiamiento de la campaña oficialista, se alcanzaban acuerdos para impulsar proyectos de interés nacional.

“Siempre hemos sido una oposición propositiva”, externó, antes de enumerar distintos episodios en los que el FA combinó la fiscalización con la negociación política.

Entre ellos, citó la aprobación de una ley para recuperar la riqueza atunera en las costas del país, la reducción de impuestos para pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes, y el avance de un proyecto para priorizar bonos de vivienda para mujeres que enfrentan situaciones de violencia en sus hogares.

Robles subrayó que incluso en momentos de alta confrontación política, como cuando la entonces diputada Rocío Alfaro integraba la comisión que investigó el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, la fracción continuó impulsando proyectos sociales. A su juicio, esto demuestra que es posible ejercer un control político firme sin renunciar a la construcción de acuerdos.

“La fracción del Frente Amplio tiene claro que se puede trabajar con contundencia tanto en los acuerdos políticos como en la denuncia, que también es responsabilidad parlamentaria, así como en el ejercicio del control político”, indicó.

Seguirán la misma línea

Robles interpretó el crecimiento del apoyo en las urnas, como una señal clara del mandato que la ciudadanía le otorgó al partido. A su criterio, el electorado espera que el Frente Amplio mantenga una línea firme frente a la corrupción y, al mismo tiempo, continúe siendo una fuerza parlamentaria propositiva.

“La gente que vota por el Frente Amplio quiere que el Frente Amplio siga haciendo su trabajo: ser firme en la denuncia de la corrupción y ser una propuesta parlamentaria propositiva”, afirmó, al tiempo que aseguró que esa combinación forma parte de la esencia del partido.

Finalmente, Robles defendió la coherencia interna de la bancada electa y afirmó que existe una garantía ética sobre el comportamiento de sus integrantes en el próximo periodo legislativo.

“Podemos dar plena garantía de que todas nuestras diputaciones tienen claro qué es ser un diputado o diputada del Frente Amplio dentro de la Asamblea Legislativa, y cuáles son sus compromisos éticos y patrióticos con este país”, concluyó.

Según dijo, esa claridad permitirá mantener la cohesión que caracterizó a la fracción saliente. “No fue flor de un día, sino que va a ser un jardín mejor el que vamos a tener en el próximo período”, remató.