Araya Vlogs fue arrestado por la policía en Rusia: esto ocurrió

La detención de Araya Vlogs ocurrió en Siberia mientras estaba volando un dron en una ciudad abandonada, lo cual es prohibido en Rusia.

Araya Vlogs, creador de contenido costarricense, dio a conocer cómo pasó de ser arrestado en Rusia a salir en un programa de televisión de ese país. La historia la publicó este 25 de noviembre en uno de sus videos en la plataforma Youtube.

“Tengo que aclarar que lo que les voy a decir es 100% real y no es una queja para los rusos, ni para su policía. De hecho, entiendo totalmente que me detuvieran”, inició el video donde también comentó que fue interrogado por aproximadamente seis horas por autoridades del país.

Araya explicó que estaba en Siberia volando un dron en una ciudad abandonada, sin mencionar la fecha en que sucedió.

“Eran unos edificios abandonados y de pronto llega una patrulla de policía. Se baja el policía con el celular grabándome y me empieza a hacer señas de que lo baje”, explicó.

El costarricense sigue las instrucciones, pero en ese momento lo montaron a la patrulla. En la delegación le empezaron a consultar de dónde era y al decir: Costa Rica, un país en Latinoamérica, el problema fue peor.

“Yo no sé qué propaganda han hecho, pero la gente cree que América es Estados Unidos. El jefe de la oficina estaba enojadísimo, nos grabó, dijo que iba a llamar a Seguridad Nacional. Nos quitaron los abrigos, el dron, los celulares, todo”, explicó.

Araya recordó el conflicto tenso entre Rusia y Estados Unidos. Por ello, según presume, les causó sospecha que él estuviera volando un dron y dijera que es proveniente de América.

Al tico le dijeron que podía andar el dron, pero no volarlo. Estando en la estación policial le hicieron preguntas sobre sus viajes por el mundo, cómo se gana la vida, detalles personales, etc.

Gracias a las redes sociales pudo demostrar su trabajo, pero posteriormente llegó el Ejército.

“Nos montan a la perrera y nos llevan a la estación principal”, relató. Los soldados le dijeron que podía tomar fotos y grabar el proceso, pero que no tomara video de los rostros de las personas.

Un nuevo interrogatorio llegó y luego llegó un agente que el costarricense consideraba que era de Seguridad Nacional porque sabía todo lo que Araya había hecho en Rusia.

“Después de esto pasó algo que nunca pensé que me fuera a pasar en la vida. Me hicieron las típicas fotos de frente, de lado, como un criminal. Me agarraron huella por huella, me hicieron firmar que había roto la ley y que tenía que pagar una multa que hasta la fecha no me ha llegado la verdad”, dijo.

Algo que recalcó durante el video es que los rusos fueron amables. Tras seis horas de preguntas y preocupación, por fin salió de la delegación, y vio por primera vez las auroras boreales.

“Hasta ganas dan de llorar y el policía me dice: ‘Hágales fotos si quiere’ y me temblaba todo, estaba con miedo y frío”, comentó.

Esa fue la primera vez que veía dicho fenómeno, lo que le pareció increíble.

El oficial lo llevó luego a su hotel, e incluso lo llevó a hacer un recorrido y hasta fotos le tomó. Por último, recibió una invitación de la televisión rusa para un tour exclusivo a un teatro y una entrevista para la televisión de ese país.

“En la entrevista tenía cautela. No sé si era una trampa y me querían sacar algo, pero no, me preguntaron por mi experiencia, al parecer no es tan común que vaya gente a esa zona”, afirmó.

La experiencia para el creador tico fue una locura. “¿No les parece surreal? Gracias a Dios todo salió bien, aunque fue muy raro y lo entiendo", finalizó.