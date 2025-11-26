Viva

Araya Vlogs fue arrestado por la policía en Rusia: esto ocurrió

El costarricense fue interrogado por aproximadamente seis horas por autoridad rusa. ‘Nunca pensé que me fuera a pasar en la vida’, afirmó sobre difícil momento

Por Fiorella Montoya
La detención de Araya Vlogs ocurrió en Siberia mientras estaba volando un dron en una ciudad abandonada, lo cual es prohibido en Rusia.
