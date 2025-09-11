Andrea Salas envió un mensaje a Keylor Navas tras los penosos partidos de ‘La Sele’; esto fue lo que dijo

Andrea y Keylor se casaron el 21 de junio de 2015 en una boda muy recordada en el país, desde entonces ambos han vivido etapas en España, Francia, Argentina y México.

La Selección Nacional de Costa Rica sufrió en las últimas dos fechas FIFA. Keylor Navas fue uno de los que se mostró más efusivo, molesto y frustrado por los dos empates consecutivos y, de vuelta a su casa, encuentra en Andrea Salas el apoyo de siempre.

Este miércoles 10 de setiembre, su esposa le dedicó un sentido mensaje en Instagram acompañado de fotografías donde se observa al arquero tico durmiendo mientras la abraza.

“Gracias a Dios por tenerte de vuelta en casa, papá. Juntos por siempre, en cada momento, en las buenas y en las no tan buenas, pero unidos, con el objetivo puesto en lo que viene”, escribió Salas.

También envió un mensaje para lo que sigue en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

“A esforzarnos aún más, dando nuestro 101%. Te amamos, Keylor”, expresó. Luego etiquetó a sus hijos, quienes suelen acompañar al guardameta en el estadio.

