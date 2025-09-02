Andrea Salas cuenta cómo se adapta con Keylor Navas a la vida en México

Andrea Salas, esposa del guardameta costarricense Keylor Navas, ofreció declaraciones a las afueras del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. Comentó cómo ha sido el proceso de adaptación de su familia en el país y dio su opinión sobre el ambiente en Pumas.
En las afueras del estadio, Salas respondió a preguntas sobre la experiencia de vivir en México. Explicó que la familia se ha sentido acogida y que la calidez de la gente ha sido fundamental para integrarse.
“Nos parece precioso, la gente es supereducada y nos han tratado muy bien”, manifestó la costarricense en un video publicado por Multimedios Deportes.
Sobre el Estadio Olímpico Universitario expresó admiración. “Nos parece precioso, la gente es muy cálida y nos han tratado muy bien. El estadio es increíble y la ciudad deportiva también”, afirmó.
La costarricense también habló sobre la vida familiar. Señaló que sus hijos iniciarán pronto el curso escolar, lo que facilitará aún más la adaptación. “Estamos acoplándonos, todo ha salido muy bien”, comentó.
Finalmente, resaltó que la gastronomía mexicana ha sido un aspecto positivo en esta etapa. “Con la comida todo está perfecto”, concluyó.
