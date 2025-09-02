Viva

Andrea Salas cuenta cómo se adapta con Keylor Navas a la vida en México

La familia del guardameta costarricense se encuentra en proceso de aclimatación al país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Andrea Salas, esposa del guardameta costarricense Keylor Navas, ofreció declaraciones a las afueras del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. Comentó cómo ha sido el proceso de adaptación de su familia en el país y dio su opinión sobre el ambiente en Pumas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrea SalasKeylor NavasPumasEstadio Olímpico Universitario
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.