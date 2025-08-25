Keylor Navas abre la puerta de su hogar y revela seis cosas que nadie sabe sobre él

Keylor Navas junto a su familia: Andrea Salas (esposa) y sus hijos: Daniela; Mateo y Thiago.

Keylor Navas hizo un video en su canal de YouTube en el que habló sobre lo que, según él, nadie sabe sobre su vida.

El arquero, hoy en Pumas de México, confesó que es amante de otros deportes, además del fútbol. También reveló una faceta poco conocida: la de cocinero.

Navas tituló el video como: “Las 6 cosas que no saben sobre mí”.

Para empezar, el Halcón compartió que le apasiona la cocina y que tiene tres platillos favoritos que suele preparar. Dos de ellos están inspirados en países donde ha jugado: España y Argentina.

“Una de las cosas es que me gusta cocinar. Sé preparar paella y asadito. Me gusta mucho hacer un plato de salmón con una reducción de vino tinto y un tartar de cítricos”, comentó con una sonrisa en el rostro.

Keylor también confesó que hay algo que lo estresa muchísimo:

“Me estreso mucho cuando tenemos que llegar a una hora, pero vamos tarde, o aunque no vayamos tarde, veo que todo se está atrasando. Me pongo tenso y empiezo a meter presión... hasta llegar a caer mal”, puntualizó.

Además del fútbol, Navas reveló su afición por otros deportes. En Costa Rica es conocido su cariño especial por el motocross, al punto de haber formado incluso un equipo propio.

“Me gustan las motos, me desestresa verlas. Me parece increíble lo que se hace encima de una moto. El motocross es algo que me encanta; me hice un equipo de motocross en Costa Rica”, contó.

También, de forma recreativa, el exjugador del Real Madrid se declaró aficionado a la pesca:

“Me gusta mucho pescar, eso me ayuda a relajarme y despejar la cabeza. Es un viajecito en familia, ir mar adentro, ver delfines, ballenas, tortugas... y es algo que nos conecta con toda la naturaleza y la creación de Dios”, expresó.

Otra de sus pasiones es la UFC, el deporte de las artes marciales mixtas. Navas recordó algunas figuras del circuito con las que ha compartido.

“Me gusta la UFC, creo que es un deporte de mucho sacrificio. Veo a los peleadores y cómo deben entrenar intensamente. Estuve con Khabib Nurmagomedov (ruso), con Ilia Topuria, que está muy bien; y otro con el que pude compartir fue Kamaru Usman (nigeriano). Cuando uno los ve en el octágono, es admirable el valor que tienen”, dijo.

Por último, una actividad que le genera paz es el cuidado de bonsáis, pequeñas plantas que requieren poda constante para evitar su crecimiento.

“Me gusta cuidar bonsáis, es divertido. Yo tengo el mío, Andrea (Salas) tiene el de ella. Cuando toca podarlos, eso relaja bastante. Es lindo ver el árbol bien cuidado y podado”, concluyó.

Actualmente, Keylor Navas vive en México, donde juega con Pumas, equipo al que llegó en el presente mercado de fichajes, luego de haber estado un semestre en Newell’s Old Boys de Argentina.