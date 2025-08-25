Fútbol

Keylor Navas abre la puerta de su hogar y revela seis cosas que nadie sabe sobre él

Keylor Navas dio una entrevista en su canal, donde confesó las facetas desconocidas de su vida

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas; Andrea Salas; Daniela Salas
Keylor Navas junto a su familia: Andrea Salas (esposa) y sus hijos: Daniela; Mateo y Thiago. (Instagram Andrea Salas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasAndrea Salas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.