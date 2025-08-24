Pumas vs. Puebla: Keylor Navas solo se podrá ver por este canal hoy

Keylor Navas regresa a la acción con Pumas de México.

El arquero nacional y su club enfrentarán a Puebla a las 5 p. m. de este domingo, en un encuentro en el que los felinos buscan la segunda victoria de la temporada regular.

Pumas, en la última fecha, empató 1 a 1 contra Toluca.

¿Dónde se puede ver a Keylor Navas? Copiado!

El juego entre Pumas y Puebla solamente pasará por TUDN, canal que está presente en la mayoría de cableras de Costa Rica.

El partido será una final para ambos clubes, sobre todo porque la diferencia entre ambos es de dos puntos. Puebla tiene tres unidades, mientras que Pumas posee cinco.

Keylor Navas tendrá su segundo partido como arquero de Pumas en Ciudad Universitaria. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Navas continúa recibiendo elogios Copiado!

Keylor Navas continúa coleccionando elogios en Pumas de México.

Ahora fue el compañero de equipo Rubén Duarte quien decidió dar a conocer públicamente cómo percibe el aporte de Keylor al conjunto felino, esto en la previa del duelo que tendrán los Pumas contra Puebla este domingo a las 5 p. m.

En declaraciones a la prensa mexicana, Duarte destacó el papel de liderazgo de Keylor.

“Desde el primer día que vino indicaba, mandaba, sabía lo que había que hacer, y lo que era mejor para el equipo porque no es lo mismo jugar en el minuto uno que en el 90″, afirmó.