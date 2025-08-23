Keylor Navas en el calentamiento del juego entre Pumas y Toluca. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas continúa coleccionando elogios en Pumas de México.

Ahora fue el compañero de equipo Rubén Duarte quien decidió dar a conocer públicamente cómo percibe el aporte de Keylor al conjunto felino, esto en la previa del duelo que tendrán los Pumas contra Puebla este domingo a las 5 p. m.

En declaraciones a la prensa mexicana, Duarte destacó el papel de liderazgo de Keylor.

“Desde el primer día que vino indicaba, mandaba, sabía lo que había que hacer, y lo que era mejor para el equipo porque no es lo mismo jugar en el minuto uno que en el 90″, afirmó.

El zaguero y líder de los Pumas recalcó que una persona como Keylor le da un plus a la zaga.

LEA MÁS: Keylor Navas tendrá como compañero al que muchos consideraron el ‘sucesor’ de Javier ‘Chicharito’ Hernández

“Al final te da mucha tranquilidad un portero de su nivel, de su experiencia porque transmite mucho y eso es muy importante no sólo a la defensa sino a todo el equipo”, recalcó.

Por último, el defensor insistió que el valor de Keylor Navas va más allá del terreno de juego, ya que su experiencia al servicio del equipo es muy valiosa.

“Nos ha dado mucho porque al final es un portero de su experiencia que también ha vivido malos momentos. Al final no todo es bonito como reluce o porque llevan su espalda no sé cuántos títulos y porque ha estado en los mejores equipos del mundo se cree que solo cosas buenas pasan, pero también traslada cómo salir de las experiencias”, concluyó.

Keylor fue noticia el viernes pasado cuando se reunió con una leyenda de Pumas como Jorge Campos, arquero histórico de México en los 90’s.

¡DOS LEYENDAS DEL ARCO! 🤩🔥



Jorge Campos se tomó una foto con Keylor Navas en las instalaciones de Cantera.



🧤Dos porteros históricos del continente. pic.twitter.com/g9WObDpsf4 — Futbol Picante (@futpicante) August 22, 2025

El Halcón se tomó fotografías con Campos y estuvieron compartiendo algunas palabras. Para los Pumas, el portero azteca es una leyenda de la institución.

Desde la llegada de Keylor a México, el club universitario no ha perdido y tiene una victoria y dos empates. En el último encuentro que disputaron igualaron 1 a 1 con Toluca, actual monarca mexicano.

Pumas tiene cinco puntos en cinco partidos disputados. El equipo de Navas solo le pudo ganar a Querétaro, por lo que busca encadenar una racha positiva.