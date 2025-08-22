Keylor Navas tendrá como compañero al que muchos consideraron el ‘sucesor’ de Javier ‘Chicharito’ Hernández

Pumas de México anunció la llegada de José Juan Macías como refuerzo para la presente temporada. El futbolista mexicano que hace cinco años generó expectativa como ‘sucesor’ del histórico goleador, Javier Chicharito Hernández, buscará reencontrarse en los felinos.

Macías tuvo una prueba en el Borussia Dortmund de Alemania, donde compitió por ser el nuevo delantero de los alemanes con Haaland, al final fue el noruego a quien contrataron, pero Macías recibió muy buenos comentarios.

“Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund, estábamos Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una Selección Mexicana que una Noruega. Estábamos para ir al Dortmund, pero por azares del destino se deciden por él, pero tenía las demás ofertas. No se acepta ninguna, no sé qué querían”, aseguró a la prensa mexicana al recordar cómo Chivas no lo dejó salir de México.

El atacante nació en la cantera de Chivas de Guadalajara y también probó suerte en el Getafe de España, no obstante la salida del técnico español, Michel, también le afectó y tuvo que regresar a territorio azteca.

Al final, el futbolista mexicano tuvo pasos sin éxito por León y Chivas nuevamente.

Ahora en Pumas, el atacante que en México visualizaron como su nuevo gran ‘9′ tiene el chance de reecontrarse, esto en un equipo en el que la principal figura es Keylor Navas, el halcón costarricense.