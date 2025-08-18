Ídolo de Pumas y mundialista con México enaltece a Keylor Navas

Miguel España (centro) junto con seguidores de Pumas, en el juego entre los felinos y Necaxa, en el que Keylor Navas atajó.

Miguel España es un futbolista que marcó época en México, especialmente con los Pumas, actual equipo en el que milita el arquero costarricense Keylor Navas.

Con los felinos, el exjugador ganó un cetro de México y además fue monarca de Concacaf en 1989.

La Nación entrevistó a España, quien no escondió su orgullo por ver a Navas en el club de sus amores. Además, resaltó todos los beneficios de contar con un jugador de la talla del “Halcón”. El mundialista de 1986 con México enfatizó que, con Keylor, Pumas vive el “efecto Navas”, con un mejor ambiente alrededor del equipo.

—¿Qué sintió cuando vio a Keylor Navas vestir la camiseta de Pumas?

—Me sorprendió que Keylor Navas viniera, por su nivel y capacidad. Que llegara a Pumas fue una alegría, porque es un Clase A. Seguramente va a ayudar a los canteranos y será un referente en un camerino interesante.

—¿Cómo ha sido el impacto del costarricense en Pumas?

—Ya es el capitán, y con toda razón. Desde que llegó se nota el efecto “Keylor”, porque el equipo ganó en Querétaro y ha mejorado en muchos aspectos. Pumas poco a poco se ha visto mejor, y él es importante porque transmite mucha seguridad al plantel.

—¿Qué características le llaman la atención de Keylor?

—Es un portero que intuye muy bien. Siento que podrá jugar mientras él quiera. Con el paso del tiempo podría perder algo de velocidad, pero hoy se ve muy bien, está atento, es un jugador muy influyente. Creo que ha sido una gran contratación. Su edad no es un problema; afortunadamente está en un nivel altísimo.

—¿Es el fichaje más importante del fútbol mexicano?

—Yo lo veo como un fichaje muy importante. Hay que analizar el resto del mercado, claro. Él quizá no viene en su punto más alto, pero sí en un nivel óptimo. Estuvo en el Real Madrid, es un portero muy confiable e influyente. Tuve la oportunidad de verlo contra Necaxa, en el estadio, y no tuvo problemas. Creo que se ha ganado a la afición con su profesionalismo.

—¿Pumas puede ser campeón con Keylor Navas?

—Ahorita Pumas está en una transición, pero lo veo mejor. El equipo es justo, ojalá puedan incorporar algo más. Cuando Keylor Navas llegó a CU causó mucha ilusión. Ha sido muy atractivo tenerlo; hay un gran cariño hacia él y todo se le aplaude.

—¿Cuánta presión representa para un jugador como Keylor estar en un club como Pumas?

—Es importante, pero él debe sentirse muy orgulloso. El trato que recibe es recíproco. Siento que está viviendo un matrimonio muy agradable con el club. Llegó a jugar, no necesitó acomodarse, simplemente lo hizo. Intuye, lee el juego, tiene mucha experiencia.