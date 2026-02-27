‘Anatomía de Grey’ se despidió de Eric Dane: vea el emotivo homenaje al Dr. Sloan

Eric Dane falleció el 19 de marzo. El artista interpretó al doctor Mark Sloan en el drama médico 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy').

El 19 de febrero falleció el actor Eric Dane, figura de la icónica serie de televisión Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy), tras librar una fuerte batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El artista, de 53 años, interpretó en el drama médico al doctor Mark Sloan, uno de los galanes más queridos de la historia. Además, figuró como Cal Jacobs en Euphoria, producción protagonizada por Zendaya.

La huella de Dane en Grey’s Anatomy, en el papel de McSteamy, fue grande tanto para el público como para el elenco y la producción. Esto llevó a que ABC, cadena que aún transmite la serie, le rindiera un sentido homenaje en un video que publicaron en la plataforma TikTok.

En el clip se ven varias imágenes del artista en su personaje y realizando escenas icónicas que serán recordadas por sus seguidores.

Vea a continuación el video: