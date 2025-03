‘Anatomía de Grey’: 20 años de drama, despedidas y tragedias en el hospital más famoso de la TV

El 27 de marzo de 2005, el drama médico Anatomía de Grey ( Grey’s Anatomy ) hizo su debut en la televisión, presentando a un grupo de internos que pronto se robaría el corazón de los televidentes. Meredith Grey, Izzie Stevens, Cristina Yang, George O’Malley y Alex Karev iniciaron su viaje en el Seattle Grace Hospital, donde sus historias personales y profesionales se entrelazaron en episodios cargados de emoción.

Creada por Shonda Rhimes, la serie se ha mantenido en la pantalla durante 21 temporadas, sumando 440 episodios. Su impacto ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una de las producciones más longevas y queridas de la televisión.

A lo largo de los años, Anatomía de Grey ha sabido reinventarse con nuevos personajes y tramas, sin perder de vista la esencia de su protagonista, Meredith Grey. Desde el primer episodio, ella ha enfrentado numerosos desafíos personales y profesionales, consolidándose como una de las doctoras más destacadas del ahora llamado Grey Sloan Memorial Hospital, nombre actual del recinto donde se desarrollan las historias.

El elenco ha cambiado con el tiempo. Algunos personajes han permanecido en la memoria del público, como Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Richard Webber (James Pickens Jr.) y Miranda Bailey (Chandra Wilson). Otros han tenido breves apariciones, mientras que nuevas generaciones de doctores han tomado protagonismo.

Actualmente, Alexis Floyd (Simone Griffin), Niko Terbo (Lucas Adams), Midori Francis (Mika Yasuda), Adelaide Kane (Jules Millin) y Harry Shum Jr. (Daniel Blue Kwan) forman parte del reparto.

Las tragedias han sido una constante en la serie: incendios, accidentes aéreos y atentados han marcado la historia de los personajes, provocando lágrimas entre los seguidores. Precisamente por esas montañas rusas de emociones, el programa sigue siendo un referente en la televisión y mantiene su audiencia fiel.

El drama médico 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy'), creado por Shonda Rhimes, ha marcado generaciones con personajes inolvidables, giros inesperados y momentos que siguen emocionando a sus fans. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

Polémicas de la serie

Más allá de su éxito, la serie también ha estado envuelta en controversias dentro y fuera del set. Shonda Rhimes se ha consolidado como una figura imbatible en la industria, enfrentando decisiones polémicas a lo largo de los años. Uno de los episodios más recordados fue el despido de Isaiah Washington, quien interpretaba al doctor Preston Burke.

Su salida en la cuarta temporada se debió a supuestos insultos homofóbicos contra su compañero de reparto T. R. Knight durante una discusión con Patrick Dempsey, a pesar de que Knight no estaba presente en el altercado. Años después, Washington retomó su carrera con un papel en la serie Los 100.

Otro conflicto notorio fue la relación de la productora con Katherine Heigl, quien dio vida a Izzie Stevens. En 2007, Heigl obtuvo un Emmy como mejor actriz secundaria en una serie dramática. Sin embargo, su carrera en Anatomía de Grey se vio afectada por sus críticas públicas a las condiciones de trabajo en el set, donde las jornadas llegaban a las 17 horas.

En 2008 rechazó postularse nuevamente a los Emmy, argumentando que su guion no era lo suficientemente sólido, lo que fue interpretado como una crítica a los guionistas del programa. Su salida de la serie en la sexta temporada fue definitiva, cerrando cualquier posibilidad de regreso.

Con 21 temporadas y 440 episodios, ‘Anatomía de Grey’ ('Grey's Anatomy') sigue conquistando a su audiencia con nuevos personajes y tramas que mantienen viva su esencia.

Muertes realmente dolorosas

A lo largo de sus 21 temporadas, Anatomía de Grey ha dejado momentos inolvidables y muy dolorosos, especialmente c on la partida de personajes emblemáticos. Entre ellas, la más sonada fue la de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Su historia de amor con Meredith Grey (Ellen Pompeo) superó numerosos obstáculos, pero no pudo vencer a la muerte. En la temporada 11, Derek sufrió un accidente automovilístico y, debido a una atención médica inadecuada en el Centro Médico Dillard, falleció dejando un vacío en la serie y en los seguidores.

Una de las muertes más dolorosas fue la de Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey'. (Captura de video/Captura de video)

Otra muerte que impactó fue la de George O’Malley (T.R. Knight). En un acto heroico, se lanzó frente a un autobús para salvar a una mujer, sufriendo heridas tan graves que lo hicieron irreconocible. Durante un tiempo, fue identificado como John Doe hasta que Meredith descubrió su verdadera identidad. Al final de la quinta temporada George falleció, dejando una de las despedidas más emotivas de la serie.

George O'Malley en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Archivo)

Mark Sloan (Eric Dane), otro de los favoritos, también tuvo un destino trágico. Tras el accidente de avión parecía estar estable, pero la muerte de Lexie Grey (Chyler Leigh) , el amor de su vida, lo afectó profundamente. En la novena temporada, cayó en coma y, tras un mes sin mejoría, sus compañeros respetaron su deseo de ser desconectado.

Mark Sloan en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Archivo)

Lexie Grey fue una de las muertes más devastadoras. Junto a Meredith, Cristina Yang, Mark Sloan, Arizona Robbins y Derek Shepherd, viajaba a otro hospital para realizar una cirugía cuando su avión se estrelló. Lexie quedó atrapada bajo los restos de la aeronave sufriendo lesiones fatales en la pelvis, las piernas y el brazo izquierdo. En sus últimos momentos, Mark le confesó su amor antes de que falleciera.

Lexie (Chyler Leigh) en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Archivo)

Otro de los desenlaces que sigue conmoviendo a los fans es el de Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan). Su historia de amor con Izzie Stevens (Katherine Heigl) marcó un antes y un después en la serie. Denny, quien esperaba un trasplante de corazón , conquistó a Izzie, quien incluso manipuló la lista de trasplantes para salvarlo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, Denny falleció repentinamente, dejando una de las escenas más emotivas del programa.

Denny Duquette con Izzie Stevens en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Archivo)

A 20 años de su estreno, Anatomía de Grey sigue emocionando a sus espectadores, con una dosis perfecta de drama, romance y casos médicos que dejan huella por generaciones.