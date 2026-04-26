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‘Amar a vivir’: Artistas nacionales preparan gran homenaje a Adrián Goizueta

El histórico Grupo Experimental se presentará junto a una amplia nómina de artistas que formaron parte de su trayecto o fueron marcados por la obra del músico argentino–costarricense

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Por Fátima Jiménez
Adrián Goizueta
El concierto 'Amar a vivir' reunirá en el Teatro Nacional a más de 40 músicos para rendir homenaje al legado del maestro Adrián Goizueta. (Tomada de redes sociales)







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Amar a vivirAdrián Goizueta
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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