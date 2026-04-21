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La historia que esconde ‘Compañera’, de Adrián Goizueta: dictadura, cárcel y exilio

Hasta hace pocos días, cada vez que yo escuchaba a Adrián cantando ese himno que se llama ‘Compañera’, se me antojaba que era dedicado a Susana

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Por Patricia León Coto
Adrián Goizueta
Al igual que miles de argentinos, durante los años de la dictadura, Adrián Goizueta debió irse al exilio. Este es un artículo en su memoria. (Archivo/Archivo)







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