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Alejandro Rueda contó cómo nació su historia de amor en un hospital: ‘Imagínense la labia que tenía yo’

La figura de ‘TV Mejenga’ recordó cuando conoció a su pareja sentimental y qué relación tiene con su trasplante de riñón

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Por Jessica Rojas Ch.
Alejandro Rueda TV Mejenga
Alejandro Rueda celebró este 27 de marzo su aniversario 15 de haber recibido un trasplante de riñón. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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