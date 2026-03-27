Alejandro Rueda contó cómo nació su historia de amor en un hospital: ‘Imagínense la labia que tenía yo’

Alejandro Rueda celebró este 27 de marzo su aniversario 15 de haber recibido un trasplante de riñón.

Alejandro Rueda recordó en su cuenta de TikTok, donde se mantiene muy activo y en contacto con sus seguidores, que este viernes 27 de marzo se cumplen 15 años de un momento que cambió su vida para siempre y el cual califica como un verdadero milagro.

Además, recordó que tan crucial y duro momento terminó reparándole a su compañera de vida.

El expresentador y figura del programa TV Mejenga explicó que hace tres lustros recibió un trasplante de riñón, al que fue sometido debido a la diabetes que le causó complicaciones renales.

Emocionado, agradecido y con muy buen humor, así se manifestó Rueda en el video. “Un milagro de Dios y gracias a una institución a la cual adoro y agradezco, no por mí, por toda la gente que hemos sido bendecidos en la Caja Costarricense de Seguro Social”, afirmó.

Rueda recordó que la operación fue realizada en el hospital San Juan de Dios y que los médicos eran Guillermo Guevara y otro al que identificó como Carlitos, con quienes lo une una amistad.

Sobre el día de la cirugía contó que cuando llegó al centro médico estaban él y dos personas más para elegir los receptores de dos riñones disponibles. Uno de los elegidos fue Rueda.

El expresentador y también actor hizo un repaso por varias anécdotas del día de su milagro, entre ellas que cuando despertó preguntó si estaba en el cielo.

Así conoció Alejandro Rueda a su pareja sentimental

“Nos alegramos mucho en todo, la familia, mis hijas, mis hermanos, todo el mundo muy feliz”, expresó.

Después, con el tratamiento en el San Juan de Dios, Rueda conoció a más personas con quienes ha mantenido una relación muy especial, principalmente con la farmacéutica Catalina Venegas, quien es su pareja sentimental.

Un amor que nació en el hospital: la historia de Alejandro Rueda y su pareja

En su amplio mensaje, Rueda reveló una historia que tal vez pocas personas conozcan y es cómo inició su relación sentimental con Venegas.

“Otra de las cosas que debo agradecer de este proceso es que ahí conocí a Catalina, mi compañera”, dijo.

Explicó que la enamoró pese a que en ese momento él había perdido 40 libras de su peso normal. “Imagínense la labia que tenía yo (...) Nos hicimos pareja y ahora tenemos como 14 años de ser pareja. Eso es lo más extraordinario que les quería compartir”, afirmó.

En su relato no dejó por fuera un agradecimiento especial a sus hijas y nietos, quienes lo cuidaron mucho.