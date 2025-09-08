Agenda de conciertos: Malpaís, InBetwin, La Silla Eléctrica y más moverán setiembre con su música

Malpaís dará dos conciertos en el Melico Salazar. Tocará el viernes 12 y sábado 13 de setiembre junto a la Orquesta Universal y el coro Laus Deo.

Setiembre está cargado con conciertos de música costarricense. Hay para todos los gustos: desde rock del bueno hasta lo más tradicional.

A continuación, les presentamos una agenda con algunos de los espectáculos de artistas nacionales que se presentarán en los próximos días.

50 aniversario de La Silla Eléctrica

Este miércoles 10 de setiembre, la legendaria banda de rock La Silla Eléctrica celebrará sus 50 años de historia musical. Festejarán con un espectáculo en el Jazz Café, en Escazú.

Como detalle particular, en el show participarán los cinco músicos originales y vigentes de la agrupación. El repertorio hará un repaso por canciones icónicas de Kiss, Cream, Fleetwood Mac, The Beatles y mucho más.

Las entradas valen ¢8.000, se pueden pagar por medio de Sinpe Móvil al 8429-1818 o el día del evento en el Jazz Café.

Malpaís en el teatro Melico Salazar

El fin de semana, la emoción, la poesía y la música que han marcado la historia de Malpaís se podrán disfrutar gracias a dos conciertos que la afamada agrupación presentará en el teatro Melico Salazar, en San José.

El espectáculo se titula Canciones para una historia compartida y tendrá dos funciones: el viernes 12 y sábado 13 de setiembre, ambas a las 8 p. m.

“El Melico ha sido testigo de grandes momentos de Malpaís, y esta vez regresamos con músicos invitados de la Orquesta Universal y Laus Deo, para dar vida a un concierto dinámico, lleno de sorpresas y recuerdos inolvidables”, explicó el grupo en un comunicado de prensa.

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Luneta y palcos primer piso: ¢36.900.

Segundo piso: ¢30.100.

Tercer piso: ¢25.600.

Cuarto piso: ¢21.000.

Albastián, Alelí Prada y Danny Vientos, juntos por primera vez

El miércoles 24 de setiembre, el Jazz Café Escazú será testigo de la primera vez que los costarricenses Albastián, Alelí Prada y Danny Vientos se presenten juntos en un escenario. En el espectáculo Aurora local los artistas mostrarán sus nuevos materiales musicales.

Las DJ costarricenses de InBetwin presentarán su espectáculo 'Reggaetón tristito' y también aprovecharán para festejar su cumpleaños. (Jose Cordero/Archivo)

Los tres, quienes son representantes de la música alternativa de nuestro país, presentarán un concierto cargado de mística y catarsis, informó la producción en un comunicado de prensa.

El concierto será a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio starticket.cr, y los precios van a cambiar conforme se acerque el evento.

Reggaetón tristito con InBetwin

Las hermanas gemelas y DJ costarricenses de InBetwin presentarán el 19 de setiembre, en Río Campo, Lindora, una nueva edición de su show Reggaetón Tristito.

El evento contará con la participación de Daiky Gamboa (Colombia), además tendrán como invitados a diferentes DJ nacionales como Bombocat, Asian L, Chuz & Owner y Paul M.

Las entradas están a la venta en starticket.cr y los precios van desde los $12. Para reservaciones de mesas puede comunicarse al teléfono 6107-7402.

