Agenda cultural: un fin de semana para correr por las mujeres, comer paella en el Parque Nacional y estrenar bicicleta en Heredia

Deporte, sabores y arte se unen en un fin de semana lleno de actividades para todos los gustos en San José, Heredia, Jacó y otras comunidades del país.

Este fin de semana Costa Rica tendrá una agenda cultural cargada de movimiento, gastronomía y arte, con actividades que van desde una carrera conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer hasta una feria dedicada a la cocina española, opciones recreativas en centros comerciales y espacios culturales.

La programación incluye deporte con propósito, experiencias culinarias internacionales y ofertas para quienes buscan planes al aire libre.

Carrera por el Día de la Mujer

Este 8 de marzo, el Centro Comercial Aleste será el punto de partida de la Carrera de la Mujer, una iniciativa que combina deporte, reflexión y comunidad en distancias de 5 y 10 kilómetros. (Pexels)

El Centro Comercial Aleste, en Curridabat, será el punto de partida de la Carrera de la Mujer, este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad, organizada por la comunidad Run Like a Girl, invita a celebrar el deporte, la conciencia y la comunidad en un mismo recorrido.

La carrera saldrá a las 6 a. m. y ofrecerá distancias de 5 y 10 km, pensadas no solo como una competencia, sino como un espacio para encontrarse, apoyarse y crear redes entre mujeres.

Cada participante llevará un número simbólico que representa un dato real sobre la realidad femenina actual, convirtiendo cada kilómetro en un mensaje visible que inspira conversación y reflexión.

Las inscripciones están disponibles en globalsportcr.com. El costo de inscripción es de ¢20.000 (5km y 10km). La entrega de paquetes será el sábado 7 de marzo, en Aleste. Las clientas de Banco Promerica disfrutan un 20% de descuento en ambas distancias.

San José se vestirá de España

El Parque Nacional de San José tendrá un amplio programa cultural que celebrará la tradición y el sabor de España. (Pexels)

El Parque Nacional de San José será el punto de encuentro de la VII Feria de la Gastronomía Española, este sábado 7 de marzo, en una jornada que celebra los sabores, la cultura y el arte del país ibérico. La entrada es gratuita.

Los asistentes podrán disfrutar de la mejor gastronomía española, elaborada por restaurantes locales. En el evento se podrá degustar paella, tapas, embutidos, churros y repostería tradicional a precios populares; además se ofrecerán sangrías, vinos y cervezas españolas para acompañar el recorrido culinario.

El evento contará también con un mercadito de productos españoles: enlatados, calzado artesanal, ropa de lino, joyería y artículos inspirados en el flamenco, para vivir una experiencia completa de sabor y tradición.

El programa cultural de la feria se desarrollará de 11 a. m. a 6 p. m. e incluirá presentaciones artísticas de colegios, grupos de baile y músicos que mostrarán la diversidad y riqueza cultural de España. Durante la jornada habrá interpretaciones de piano y coro, números de ballet, bailes típicos y una destacada presencia del flamenco en distintas expresiones, desde pasarelas sevillanas hasta espectáculos de cante y guitarra, cerrando con actuaciones corales y de zarzuela.

Encuentre su próxima bicicleta

Paseo de las Flores reunirá del 6 al 8 de marzo una variada oferta de bicicletas nuevas y usadas, en una feria gratuita pensada para aficionados al ciclismo, familias y amantes de la movilidad sostenible. (Pexels)

El centro comercial Paseo de las Flores, en Heredia, será sede de la Feria de Bicicletas, un evento gratuito que se realizará del viernes 6 al domingo 8 de marzo, de 10 a. m. a 8 p. m. La actividad reunirá una variada oferta de bicicletas nuevas y usadas para distintos perfiles de usuarios, en un ambiente familiar y accesible.

La feria busca convertirse en un punto de encuentro para aficionados al ciclismo, personas interesadas en movilidad sostenible y familias que desean opciones recreativas y deportivas.

Durante los tres días, los visitantes podrán conocer modelos de montaña, urbanos y recreativos, además de recibir asesoría especializada para elegir la bicicleta más adecuada.

El ingreso será gratuito y la actividad estará abierta al público en el horario habitual del centro comercial, del 6 al 8 de marzo, de 10 a. m. a 8 p. m.

Otras actividades

— Jacó Beach Barbecue Block Party 2026: Festival gastronómico y cultural que convertirá a Jacó en la capital del barbecue internacional, con campeones mundiales del BBQ como el equipo Gettin’ Basted -monarca del Barbecue Challenge 2025- y delegaciones de Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica. Lugar: Jacó Walk, Jacó. Fecha y hora: Del 6 al 8 de marzo, durante todo el día. Entrada: Actividad abierta al público, con distintas experiencias y espacios para público y marcas.

— Tertulia musical Conjuntos populares costarricenses: Sesión musical y conversatorio sobre conjuntos populares nacionales, a cargo de Luis Guillermo Freer, como parte del ciclo Escuchando nuestra esencia. Tardes de tertulia y audición de música nacional. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional, San José. Fecha y hora: Viernes 6, a las 2 p. m. Entradas: Actividad presencial y gratuita, abierta al público.

— Tributo a Korn: Concierto en vivo con un recorrido por los grandes éxitos de la banda Korn, interpretados por la banda The Godzuki Experience. Lugar: Oasis, La Calle. Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, a las 9 p. m. Entradas: De ¢8.500 a ¢11.000, según localidad.

— Club Creativo Mosaik para adolescentes: Espacio semanal de creación y arteterapia en mosaico, pensado para que jóvenes exploren su creatividad, se relajen y conecten en un entorno seguro y acompañado. Lugar: Mosaik, Sabanilla de Montes de Oca, San José. Fecha y hora: Todos los viernes, de 4 p. m. a 7 p. m. Entradas: ¢40.000, incluye materiales y snack; cupo limitado a 8 participantes.

— Presentación del libro Minininos: Actividad literaria para conocer la obra Minininos, de Daniela Mora, con espacio para acercarse a la autora y su propuesta. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional, San José. Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, a las 4 p. m. Entrada gratuita.

— Obra de teatro Así de simple: Comedia romántica contemporánea que explora, con humor, las voces internas que sabotean las relaciones amorosas, protagonizada por un elenco que interpreta los distintos “yo” de una pareja. Lugar: Teatro Espressivo. Fecha y hora: Del 6 de febrero al 22 de marzo; funciones los viernes y sábados, a las 8 p. m., y domingos, a las 6 p. m. Entradas: Según boletería del teatro; espectáculo recomendado para mayores de 15 años.

— Onírico: Underground Rave: Experiencia inmersiva de música electrónica descrita como un ritual de reconexión más que una fiesta tradicional, en el corazón de San José. Lugar: Barrio Amón, San José. Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: ¢8.065 por persona.

— Weedny Wax en el Box: Show drag exclusivo de Weedny Wax en FulcroBox, dirigido a mayores de 16 años, con preventa y reservaciones limitadas. Lugar: FulcroBox, San José. Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, en horario nocturno. Entradas: Entre ¢5.000 y ¢6.000; reservaciones vía WhatsApp al 8543-3131.

— Conciertos de Gandhi: Presentación de la banda nacional Gandhi con show en vivo. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: Jueves 5 y viernes 6 de marzo, a las 8:30 p. m. Entradas: ¢12.500 disponibles en jazzcafecostarica.com.

— D’Classics presenta: Lo mejor de los 70’s: Concierto temático con clásicos de disco, funk, soul y soft rock de los años setenta. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: Preventa ¢10.000 y ¢11.000 el día del evento, disponibles en jazzcafecostarica.com.

El lago de los cisnes: Ópera en la gran pantalla: Proyección de la película/ballet El lago de los cisnes del Ballet de la Ópera de París, con música de Tchaikovsky, en pantalla grande. Lugar: Sala Garbo, San José. Fecha y hora: Domingo 8 de marzo, a las 3 p. m. Entradas: ¢5.500 por persona, disponibles en salagarbo.com.

— Concierto En memoria, 30 años del vuelo supremo Mtro. Arnoldo Herrera González: Presentación de la Orquesta Sinfónica Conservatorio de Castella en homenaje a su fundador, dirigida por Diego Solano Ulate. Lugar: Teatro Arnoldo Herrera González, Sabana Norte, y templo parroquial de Barreal de Heredia. Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, a las 7 p. m. (Teatro Arnoldo Herrera González), y domingo 8 de marzo, a las 7 p. m. (templo parroquial Barreal de Heredia). Entradas: Función del sábado con entrada general de ¢3.000, a la venta en la tiendita del Conservatorio o vía Sinpe móvil 8584-2687 hasta el viernes 6 de marzo, a la 1 p. m.; el domingo la entrada es gratuita.

— Fiestas de Quepos 2026: Fiestas populares con corridas y espectáculos taurinos, presentaciones musicales y actividades familiares, a beneficio de la Fundación Amor y Preocupación por Quepos, la Iglesia Católica de Naranjito, el CTP de Quepos y la Cruz Roja. Lugar: Redondel de Quepos, Puntarenas. Fecha y hora: Del 26 de febrero al 10 de marzo de 2026, en distintos horarios.

— Festejos de Verano Mercedes Norte 2026: Celebración comunitaria con atracciones de feria y agenda cultural para todas las edades, en beneficio de la Escuela José Figueres Ferrer. Lugar: Mercedes Norte, Heredia. Fecha y hora: Del 26 de febrero al 15 de marzo de 2026.

— Ciudad Mágica en el Campo Ferial de Paquita, Quepos: Parque de diversiones itinerante con juegos mecánicos, atracciones para toda la familia y ambiente seguro. Lugar: Campo Ferial de Paquita, Quepos. Fecha y hora: Del 26 de febrero al 10 de marzo de 2026, todos los días.