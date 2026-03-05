Viva

Agenda cultural: un fin de semana para correr por las mujeres, comer paella en el Parque Nacional y estrenar bicicleta en Heredia

Marzo llega con propuestas para todos los gustos, desde conciertos hasta ferias y festejos populares: Conozca aquí las mejores opciones para armar su plan de fin de semana

Por Fátima Jiménez
Agenda Cultural
Deporte, sabores y arte se unen en un fin de semana lleno de actividades para todos los gustos en San José, Heredia, Jacó y otras comunidades del país. (Pexels)







Fátima Jiménez

