Orquesta Sinfónica Nacional llevará conciertos gratuitos a colegios e iglesias del país

La agrupación realizará presentaciones sin costo en los cantones de Moravia y Tibás, además de las comunidades de Quebrada Ganado, Parrita y Jacó.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica inició su temporada 2026 con una gira por diversas comunidades del país. Esta serie de presentaciones incluye conciertos gratuitos en centros educativos e iglesias de San José y Puntarenas, bajo la dirección del invitado Josué Jiménez y destacados solistas nacionales.

El ensamble llevará sus presentaciones a comunidades y centros educativos con el propósito de acercar a diferentes poblaciones a la música.

El primer concierto se llevó a cabo este 27 de febrero en Desamparados, posterioremente vendrán cinco conciertos gratuitos en los cantones de Moravia y Tibás, así como en las comunidades de Quebrada Ganado, Parrita y Jacó, en Puntarenas.

El reparto incluye obras de Antonín Dvořák, Gioachino Rossini, Félix Mata, John Williams e Igor Stravinsky. Además, combinará composiciones de artistas nacionales y música que el público reconocerá de inmediato, lo que promete una experiencia más cercana y accesible a todas las edades.

El director costarricense Josué Jiménez será el invitado especial de esta gira. Jiménez ha dirigido a la orquesta en distintas ocasiones y actualmente es integrante de la Banda de Conciertos de San José.

“El repertorio dispuesto para esta gira de conciertos explota la versatilidad de la Orquesta Sinfónica Nacional, con obras que van desde lo más académico hasta repertorio popular costarricense. Esto con el fin de exponer al público un concierto entretenido”, dijo el director invitado.

“Además, contaremos con la participación de la soprano Elsa Castro, que interpretará tres obras como solista; y la ejecución magistral de Fernando Muñoz, concertino de la orquesta, también como solista”, explicó Jiménez.

Las sedes y horarios de los conciertos son los siguientes:

2 de marzo: Liceo Experimental Bilingüe de la Trinidad de Moravia, 10:00 a. m.

Liceo Experimental Bilingüe de la Trinidad de Moravia, 10:00 a. m. 3 de marzo: Liceo de Quebrada Ganado, 11:30 a. m.

Liceo de Quebrada Ganado, 11:30 a. m. 4 de marzo: Colegio Técnico Profesional de Parrita, 10 a. m.

Colegio Técnico Profesional de Parrita, 10 a. m. 5 de marzo: Colegio Técnico Profesional de Jacó, 10 a. m.

Colegio Técnico Profesional de Jacó, 10 a. m. 6 de marzo: Iglesia católica de Cinco Esquinas de Tibás, 7 p. m.

La gira es dirigida por el costarricense Josué Jiménez y cuenta con la participación de la soprano Elsa Castro y el concertino Fernando Muñoz. (Orquesta Sinfónica Nacional/Orquesta Sinfónica Nacional)

En total, la Sinfónica Nacional tiene en su agenda un total de 83 conciertos, de los cuales aproximadamente el 50% serán gratuitos en comunidades, centros educativos, iglesias y auditorios de las siete provincias.

El año anterior, más de 40.000 personas asistieron a los conciertos de la OSN en todo el país, entre ellos más de 13.000 estudiantes de primaria y secundaria. También se registraron sold out en el Teatro Nacional con seis fechas agotadas de la Temporada Oficial; situación que desean replicar y mejorar en esta nueva temporada.