Orquesta Sinfónica Nacional llevará conciertos gratuitos a colegios e iglesias del país

La agrupación inicia con una gira gratuita por San José y Puntarenas, bajo la dirección de Josué Jiménez y con solistas nacionales invitados

Por Fiorella Montoya
La agrupación realizará presentaciones sin costo en los cantones de Moravia y Tibás, además de las comunidades de Quebrada Ganado, Parrita y Jacó.
(Orquesta Sinfónica Nacional/Orquesta Sinfónica Nacional)







Orquesta Sinfónica Nacional
