Viva

Orquesta Sinfónica Nacional anuncia su temporada 2026 y un rebajo importante en el precio de las entradas

El ensamble presentará más de 80 conciertos en todo el país, siendo el Teatro Nacional su escenario principal. Este año la propuesta musical está inspirada en las playas de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Orquesta Sinfónica Nacional
La Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional tendrá como escenari principal al Teatro Nacional, pero el ensamble también ofrecerá recitales en otras partes de Costa Rica. (Cortesía OSN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Orquesta Sinfónica NacionalTeatro Nacional
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.