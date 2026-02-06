Orquesta Sinfónica Nacional anuncia su temporada 2026 y un rebajo importante en el precio de las entradas

La Temporada Oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional tendrá como escenari principal al Teatro Nacional, pero el ensamble también ofrecerá recitales en otras partes de Costa Rica.

La cultura y la música costarricenses recibieron este jueves 5 de febrero una muy buena noticia: la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presentó el programa de su temporada 2026 con una propuesta que combina identidad, descentralización cultural y acceso democrático.

El calendario rendirá homenaje a 12 playas emblemáticas de nuestro país, con música inspirada en los sonidos de sus olas, flora y fauna. Además, como una gran sorpresa para el público, se confirmó que el precio de las entradas se reducirá en más del 50%, esto con el objetivo de que más personas puedan vivir la experiencia de un concierto con la OSN en el Teatro Nacional, su escenario por excelencia.

Este 5 de febrero, en conferencia de prensa, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) explicó que la nueva temporada, que se desarrollará entre febrero y noviembre en el recinto cultural de San José, presentará 12 conciertos dedicados a playas emblemáticas como Cahuita, Manzanillo, Punta Uva, Gandoca, Tamarindo, Sámara, Nosara, Junquillal, Manuel Antonio, Dominical, Santa Teresa y Pavones. La idea es que la agrupación y su arte se vinculen directamente con la riqueza natural y cultural de toda Costa Rica.

“Queremos que más personas se acerquen a la música sinfónica y la sientan como propia. Esta temporada no solo celebra la excelencia artística, sino que reafirma nuestro compromiso con el acceso democrático a la cultura, con entradas más accesibles y una programación que conecta con la identidad costarricense”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud (MCJ).

Entradas más baratas y más oportunidades de escuchar a la OSN

Según la información del MCJ, los precios de los boletos para los conciertos oficiales de la OSN tendrán una reducción de más del 50% para los espectáculos en el Teatro Nacional; así las cosas, las entradas tendrán precios que van desde los ¢2.220 en galería, hasta los ¢10.000 en luneta.

Además, los abonos de temporada completa (paquetes especiales de entradas) contarán con un 30% de descuento, mientras que a los abonos parciales se les aplicará un 20%. A esto se suma un 30% de rebaja para estudiantes y ciudadanos de oro que compren en la boletería física del teatro; un 50% para tarjetahabientes del programa Brete y acceso gratuito para la población IMAS.

La venta de abonos estará disponible del 5 al 13 de febrero en la boletería del Teatro Nacional o mediante el correo uboleteria@teatronacional.go.cr. La venta general iniciará el 14 de febrero en el sitio boleteria.teatronacional.go.cr.

OSN: una temporada diversa, internacional y nacional

La Temporada Oficial 2026 de la OSN es coproducida con el Teatro Nacional y representa la segunda jornada bajo la dirección titular del maestro español Andrés Salado. La programación contará con la participación de destacados solistas y directores nacionales e internacionales, consolidando una cartelera de alto nivel artístico.

Entre los solistas invitados figuran la pianista Gile Bae, el trompetista Pacho Flores, la violinista Leia Zhu, el oboísta Salvador Barberá y el flautista Stathis Karapanos. En la dirección participarán Jhoanna Sierralta, Sylvain Gasançon, Jaume Santonja, Pedro Neves y el costarricense Eddie Mora.

El talento costarricense también ocupa un lugar protagónico con artistas como Fernando Muñoz, Bismarck Fernández, Jorge Rodríguez y Josué González, además de un programa especial dedicado al compositor costarricense Benjamín Gutiérrez, dirigido por Eddie Mora. En el ámbito vocal participarán Stephanie Toruño, Marianela Mora, Giancarlo Rodríguez, Alejandro Cardona, Nancy Varela, Ximena Gutiérrez, William Davenport, Marcelo Páez, Gimena Sánchez y Karla Pineda, entre otros.

El Coro Sinfónico Nacional se sumará a tres conciertos de gran formato que incluyen el Réquiem de Mozart, la Sinfonía n.° 2 Lobgesang de Mendelssohn y la monumental Sinfonía n.° 2 Resurrección de Mahler.

“La programación destaca por su diversidad artística y la calidad de los intérpretes invitados. La temporada contará con 24 artistas, ocho directores y 16 solistas de ocho nacionalidades diferentes: Costa Rica, Países Bajos, Francia, Venezuela, Grecia, España, Inglaterra y Portugal. De ellos, nueve son mujeres”, detalló Salado.

El repertorio viajará desde el barroco de Purcell hasta obras del siglo XX y estrenos contemporáneos, junto a clásicos de Beethoven, Mozart, Debussy, Mahler, Shostakovich y Márquez.

Conciertos por todo el país: el recorrido de la OSN

La programación de la Temporada Oficial contempla 12 conciertos en el Teatro Nacional, cada uno con dos fechas, entre febrero y noviembre. Paralelamente, la OSN realizará 83 conciertos durante el año -aproximadamente la mitad gratuitos-, en comunidades, centros educativos, iglesias y auditorios de las siete provincias.

Habrá giras en San José y Puntarenas, conciertos en colegios y universidades, presentaciones en escuelas y clases maestras en sedes del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem).

Según el MCJ, este año la Sinfónica quiere seguir por la misma senda del 2025, en la que se trabajó por un mayor acercamiento del público costarricense. Según aseguró el ministerio, la temporada pasada más de 40.000 personas asistieron a los conciertos de la OSN en todo el país, entre ellos más de 13.000 estudiantes de primaria y secundaria. Además, el ensamble llegó por primera vez a comunidades como Nandayure y Hojancha, en Guanacaste; San Rafael Abajo de Desamparados y Villa Esperanza, en Pavas.

En el 2025 también se registraron sold out en el Teatro Nacional con seis fechas agotadas de la Temporada Oficial. Agregaron que también se lanzó el Programa Maestros, que benefició a estudiantes del Sinem mediante clases maestras y se amplió el acceso a entradas con precios especiales al público de Brete e IMAS.

Música que viaja: el recorrido de la OSN

Más allá del repertorio y los nombres internacionales, la Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional apuesta por algo más profundo: tender puentes entre la música académica y la vida cotidiana del país. Al inspirarse en sus playas y llevar conciertos a comunidades y centros educativos, la agrupación busca que la experiencia sinfónica deje de percibirse como lejana o exclusiva.

Este es el cronograma de conciertos de la OSN:

I Concierto: viernes 20 y domingo 22 de febrero.

II Concierto: 27 y 29 de marzo.

III Concierto: 24 y 26 de abril.

IV Concierto: 15 y 17 de mayo.

V Concierto: 29 y 31 de mayo.

VI Concierto: 26 y 28 de junio.

VII Concierto: 21 y 23 de agosto.

VIII Concierto: 25 y 27 de septiembre.

IX Concierto: 9 y 11 de octubre.

X Concierto: 30 de octubre y 1.º de noviembre.

XI Concierto: 13 y 15 de noviembre.

XII Concierto: 27 y 29 de noviembre.

La programación incluye: