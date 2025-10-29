La Sinfónica Nacional celebra 85 años de historia con una gala que unirá generaciones

La orquesta vive una etapa de renovación con jóvenes músicos que fortalecen su legado artístico.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSNCR) alcanzó un nuevo capítulo en su historia. La agrupación conmemorará 85 años de vida artística con dos conciertos de gala en el Teatro Nacional, los días 31 de octubre y 2 de noviembre, donde promete una noche mágica de música y agradecimiento.

La orquesta ofrecerá un programa que rinde tributo a la tradición sinfónica europea bajo la dirección del español Andrés Salado. Como invitada especial participará la violinista estadounidense Rachel Barton Pine.

El repertorio de esta celebración incluirá la obra Sueño de una noche de verano y el Concierto para violín y orquesta de Felix Mendelssohn, así como la célebre Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven, una obra que representa la lucha, la superación y la esperanza.

Las funciones se realizarán el viernes 31 de octubre a las 8 p. m. y el domingo 2 de noviembre a las 10:30 a. m. Las entradas tendrán precios entre ¢5.000 y ¢22.000. Las personas beneficiarias del IMAS podrán ingresar de forma gratuita.

El programa de la Sinfónica Nacional incluye obras de Mendelssohn y Beethoven, símbolos del arte universal. (Sinfónica Nacional/Instagram Sinfónica Nacional)

Nueva etapa para la orquesta

La OSNCR vive un proceso de renovación artística. En los últimos meses completó su plantilla con músicos jóvenes que fortalecen el sonido y la proyección del ensamble. Entre ellos figuran nuevas incorporaciones en las secciones de cuerdas y vientos, como el concertino, su asistente, el principal de flauta y el asistente de contrabajo.

La orquesta busca proyectarse como referente de excelencia en la región y como un espacio que une generaciones de intérpretes bajo una misma vocación: servir a la cultura costarricense.

El director Andrés Salado resaltó el valor simbólico de esta fecha. “Cumplir 85 años es una declaración de vida. Esta orquesta respira, crece y evoluciona. Cada músico aporta una voz distinta que, unida a las demás, forma el alma sonora de Costa Rica”, expresó.

Con esta celebración, la Orquesta Sinfónica Nacional busca agradecer al público que la ha acompañado durante ocho décadas y media de historia. Los boletos se encuentran disponibles en boleteria.teatronacional.go.cr.