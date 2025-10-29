Viva

La Sinfónica Nacional celebra 85 años de historia con una gala que unirá generaciones

El Teatro Nacional acogerá dos conciertos conmemorativos dirigidos por Andrés Salado, con la participación de la violinista Rachel Barton Pine

Por Fiorella Montoya
Andrés Salado dirigirá a la Sinfónica Nacional en los recitales con la violinista estadounidense Rachel Barton Pine como solista invitada.
La orquesta vive una etapa de renovación con jóvenes músicos que fortalecen su legado artístico. (Sinfónica Nacional/Instagram Sinfónica Nacional)







Orquesta Sinfónica Nacional de Costa RicaTeatro Nacional
