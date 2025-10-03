Hace 50 años: Inició gran programa de difusión musical

La Orquesta brindará los conciertos en el Teatro Nacional.

La Orquesta Sinfónica Nacional inició su programa anual de conciertos especiales para estudiantes, informó La Nación el 3 de octubre de 1975.

En el Teatro Nacional, la Sinfónica ofrecerá todos los días una o varias audiciones musicales para acercar a los niños y jóvenes a la música, al mismo tiempo que aprenden sobre aspectos técnicos e históricos.

“Con una ceremonia muy sencilla, la serie de conciertos empezó ayer por la mañana”, reportó el periódico.

Después de que el viceministro de Cultura, Juventud y Deportes, Guido Sáenz, se dirigió a los jóvenes, el maestro Gerald Brown comenzó un concierto conferencia, cuyo tema fue “La música sinfónica en el periodo clásico”.

“A través de coberturas, conciertos y sinfonías de los grandes compositores de esa época, Haydn, Mozart, se compenetró con lo más sublime del periodo llamado ‘clásico’”, detalló.

Los estudiantes fueron cautivados y escucharon atentos la obertura “La flauta mágica” de Mozart, conciertos para trompeta, flauta y parta y un “grandioso” final con el último movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven.

En los conciertos participan jóvenes y alumnos avanzados del Conservatorio Castella, a la par de los maestros integrantes de la orquesta.

Muchos colegios del país se inscribieron para asistir a los conciertos y tomaron casi todo el espacio disponible.

“En esta forma la Orquesta Sinfónica Nacional sigue su política de atener la educación cultural de la juventud costarricense y del pueblo en general”, concluyó la noticia.

La curiosidad: Revista Selecciones

La edición de octubre de la Revista Selecciones incluye un análisis del escándalo Watergate, divorcio, el “triángulo del diablo” y medicamentos contra la depresión.