Agenda cultural: música, cosplay y mucho terror este fin de semana en Costa Rica

Las actividades de este 17, 18 y 19 de octubre incluyen conciertos en el Teatro Nacional, el festival Kamen 2025, el recorrido Anfi Thriller y la Ruta Rosa en el Mall San Pedro

Por Fiorella Montoya
El Teatro Nacional conmemora su 128 aniversario con diversas actividades gratuitas, entre ellas charlas, recorridos y conciertos. (Albert Marín)







