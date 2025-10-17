Agenda cultural: música, cosplay y mucho terror este fin de semana en Costa Rica

El Teatro Nacional conmemora su 128 aniversario con diversas actividades gratuitas, entre ellas charlas, recorridos y conciertos.

Octubre avanza con una mezcla vibrante de arte, música, terror, cultura pop y solidaridad. Este fin de semana, el país ofrece opciones para todos los gustos: el Teatro Nacional celebra su aniversario con música y tradición; los fanáticos del anime se reúnen en el festival KAMEN 2025; los valientes enfrentan criaturas en las Cavernas del Susto del Anfiteatro de Villa, mientras que el Mall San Pedro se viste de rosa para promover la esperanza y la empatía.

Teatro Nacional celebra 128 años

El Teatro Nacional de Costa Rica celebra su 128 aniversario con actividades que se extenderán hasta el 19 de octubre, con una programación que combina historia, música, formación y encuentro ciudadano. La icónica institución abrirá sus puertas a todo público con charlas, conciertos y recorridos gratuitos.

El viernes 17 de octubre, la agenda inicia a las 5 p. m. con la charla Foyer, su reciente restauración, a cargo de Alicia Zamora. La entrada es libre.

Esa misma noche, a las 7:30 p. m., la agrupación femenina Claroscuro ofrecerá el concierto Antología, en la sala principal. Los precios van desde ¢8.000 hasta ¢12.000, con descuentos del 10% para estudiantes y adultos mayores.

La celebración continúa el 18 de octubre con el Concierto de Gala de la Selección Nacional de Bandas, dirigido por Andrey Cruz, Andrés Porras y Josué Jiménez, con solistas invitados como Mario Mora, Ono Mora y Elsa Castro. La entrada es gratuita.

El cierre de la semana será el 19 de octubre con Travesía, un recorrido gratuito, entre las 9 a. m. y las 4 p. m., evento que permitirá explorar los espacios del teatro y su historia.

El grupo femenino Claroscuro ofrecerá el concierto 'Antología', este viernes 17 de octubre. (Luz López/Cortesía)

KAMEN 2025: el festival que reúne lo mejor del anime, y la cultura geek

El Festival Internacional Cosplay KAMEN 2025, producido por Imperio Anime, se realizará el 18 y 19 de octubre en el Nebula Center, en Heredia.

Las entradas están disponibles en www.eticket.cr, con paquetes individuales y familiares.

Entre los invitados internacionales destacan Humberto Solórzano, voz oficial de Wolverine; y Enzo Fortuny, reconocido por interpretar el personaje de Inuyasha; así como a Tai Kamiya, Natsu Dragneel y Frodo Bolsón, entre otros. Ambos ofrecerán shows de doblaje en vivo, autógrafos, fotos y meet & greet exclusivos.

El evento contará con la Tarima Fuji, donde se presentará el cantante Yeris Lobo -ganador de Nace una Estrella-, interpretando clásicos del anime. También habrá un show piloto de Vocaloid dedicado a Hatsune Miku, mientras que la banda Yokai ofrecerá un concierto con temas de anime, videojuegos y cómics.

KAMEN 2025 será sede de la final nacional del Yamato Cosplay Cup Costa Rica 2025, el certamen de cosplay de Latinoamérica. El ganador representará a nuestro país en Buenos Aires y el campeón continental obtendrá un viaje todo incluido a Japón.

Por su parte, el Kamen Market reunirá más de 20 tiendas especializadas en anime, manga, figuras y arte geek. Marcas como Panini, Mundo Pop, Kitsune Store, Neko Studio y Anime Chic ofrecerán productos exclusivos.

El Festival Kamen se realizará el 18 y 19 de octubre en Nebula Center, Heredia, con más de 20 tiendas especializadas y la final nacional del Yamato Cosplay Cup. (Cortesía/Cortesía)

Anfi Thriller 2025: las Cavernas del susto abren sus puertas

El Anfi Thriller 2025 regresa hasta el 26 de octubre en las Cavernas del Anfiteatro de Villa, en Ciudad Colón, con una experiencia de terror más intensa que nunca.

Este recorrido subterráneo ofrece dos fases de adrenalina. En la primera, denominada Cavernas del susto, los visitantes enfrentarán a personajes clásicos como Drácula, Frankenstein, Hannibal y La Momia en 15 espacios temáticos. En la segunda estación, bautizada como Escape-Cave, deberán resolver acertijos mientras esquivan criaturas espeluznantes.

Las entradas cuestan entre ¢9.000 y ¢11.500 para la primera fase, y entre ¢4.000 y ¢5.400 para la segunda, según la fecha. Incluyen parqueo gratuito, zonas de comida y bares temáticos.

El Anfi Thriller abre de jueves a domingo y se recomienda adquirir las entradas con anticipación en www.anfiteatrodevilla.com. La edad mínima de ingreso es de 14 años, acompañados de un adulto.

Hasta el 26 de octubre, el Anfiteatro de Villa, en Ciudad Colón, se convierte en un laberinto subterráneo con más de 15 espacios temáticos de terror. (Cortesía/Cortesía)

Ruta Rosa y Teletón en el Mall San Pedro

El Mall San Pedro se tiñe de rosa este fin de semana en conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama.

El domingo 19 de octubre se realizará la Ruta Rosa, una jornada de conciencia y esperanza en honor a todas las mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

La agenda inicia a las 11 a. m. con la Caminata Rosa desde Plaza Antares. A las 11:30 a. m., el Payasito Chespirito y un pinta caritas entretendrán a las familias. De 11 a. m. a 2 p. m., Super Salón liderará la campaña Doná tu cabello, luego seguirá el taller Crea tu brazalete, para cerrar con el concierto de Rodrigo Lagunas, de 2 p. m. a 4 p. m., en el domo principal.

Además, el sábado 18 de octubre, el centro comercial recibirá la Ruta Teletón 2025, que este año apoya al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes. Habrá música y espacios para donar, en una jornada de unión y solidaridad.

El domingo 19 de octubre, en Mall San Pedro. se realizará la Caminata Rosa y la campaña 'Doná tu cabello' (Cortesía/Cortesía)

Expo Corea 2025 traerá sabores innovadores

Este viernes 17 de octubre, la Casa del Cuño en la Antigua Aduana será el punto de encuentro entre la cultura coreana y el paladar costarricense, gracias a la Expo Corea, Industria Agroalimentaria. El evento se realizará de 10 a.m. a 6 p.m. con entrada gratuita. La actividad conmemora el Día Nacional de Corea y será la primera feria en el país enfocada exclusivamente en productos agroalimentarios coreano. Empresas, emprendedores, distribuidores y público general podrán conocer y degustar una amplia gama de productos que reflejan la riqueza culinaria de Corea: fermentados tradicionales como kimchi y gochujang, snacks, panadería, bebidas saludables y licores típicos.

Además de las muestras gastronómicas, el evento ofrecerá espacios de networking y ruedas de negocios para fomentar nuevas oportunidades comerciales en el mercado costarricense. Una cita imperdible para quienes buscan explorar la innovación y autenticidad de la cocina coreana.

Otras actividades:

— Lit Killah en Costa Rica: El ícono argentino del freestyle se presentará por primera vez en el país el sábado 18 de octubre, en el Centro de Eventos La Uruca. El artista interpretará sus éxitos Flexin, Apaga el celular y Entre Nosotros Remix. Entradas disponibles en www.eventcr.com

— Erreway: Juntos Otra Vez Tour: La banda argentina se reencuentra con su público costarricense después de 20 años. El lunes 20 de octubre, en Parque Viva, los fans disfrutarán clásicos como Bonita de más y Será porque te quiero. El evento comenzará a las 8 p. m.

— Festival gratuito CTRL-Y: Segunda edición del encuentro de música, cine, literatura y emprendimientos creativos. Será el sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 10 a. m. a 7 p. m., en Josefino, al costado este del Parque Nacional. Entrada libre y apta para todo público.

— Concierto Barroco en Santa Ana: La Orquesta Sinfónica Nacional rendirá homenaje al periodo barroco con un recital gratuito, el cual se efectuará el viernes 17 de octubre, a las 7 p. m., en la Parroquia de Santa Ana.

— Teatro Popular Melico Salazar – 97 aniversario: Presenta Una noche con Shakespeare, una experiencia teatral con música y danza. Sábado 18 de octubre, a las 7 p. m., y domingo 19, a las 5 p. m. Entradas entre ¢22.200 y ¢38.900 en eticket.cr.

— Obra La mula que me parió: Protagonizado por Andy Gamboa, este montaje se presenta en el Teatro Vargas Calvo del 17 al 19 de octubre (viernes y sábado, 8 p. m.; domingo, 5 p. m.). Entrada general ¢8.000.

— Exhibición Yo Humano, All Bodies: La Galería Nacional presenta esta muestra educativa sobre anatomía humana, abierta hasta el 28 de noviembre de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. Entradas desde ¢3.000 en boleteria.museocr.org.

La Galería Nacional presenta la Exhibición 'Yo Humano, All Bodies'. (Cortesía/Cortesía)

— Exposición Refresh en Artflow: La galería Artflow, en Avenida Escazú, exhibe hasta el 15 de noviembre más de 40 obras de 15 artistas latinoamericanos que combinan tradición e innovación. Entrada gratuita.

— Espectáculo familiar De rollos y ventanas: Teatro de títeres y sombras con historias inspiradas en Esopo y Saramago. Domingo 19 de octubre, a las 2 p. m., en el Teatro de Bolsillo. Entradas al 8714-6784.

— Parque Diversiones: Tendrá fin de semana temático. Este 17 y 18 de octubre se efectuará el evento Pintacaritas Encantado, mientras que el 19 de octubre se efectuará el show de Thriller, en Pueblo Antiguo.

— El Callejón del Terror en Oxígeno: Sexta edición de la clásica atracción de suspenso. Recorrido inmersivo con seis salas temáticas. Abierto durante octubre en Oxígeno Human Playground, en Heredia.

— ExpoCasa 2025: La feria líder del sector inmobiliario se realizará hasta el 19 de octubre en Parque Viva. Reúne proyectos de vivienda, decoración y jardinería, con los espacios InspirARTE y ExpoJardinería.

— Comedia infantil Juguemos Juntos: Cierre de temporada de la obra Chiquiticos. Disfrútela este domingo 19 de octubre, al las 2 p. m., en el Teatro Espressivo. Entradas en boleteria.espressivo.cr o al 8877-3030.