¡Atención fans de Erreway! El grupo de ‘Rebelde Way’ dará concierto en Costa Rica

Desde el éxito de la novela argentina 'Rebelde Way', el grupo argentino Erreway ha conquistado a miles en Latinoamérica. Por primera vez tocarán en concierto en Costa Rica.

El grupo argentino Erreway, que conquistó a jóvenes y grandes a partir de la novela Rebelde Way, llegará a Costa Rica para dar un concierto cargado de nostalgia y recuerdos adolescentes.

Los artistas tocarán en nuestro país gracias a su gira Juntos otra vez Tour. El show será el lunes 20 de octubre en Parque Viva, a partir de las 8 p. m.

“Su música se convirtió en un refugio, en banda sonora de amores, amistades, rebeldías y sueños. Hoy, ese vínculo vuelve a latir con fuerza en un show que promete ser inolvidable”, afirmó la producción en un comunicado de prensa.

En el recital, los artistas harán un repaso por aquellos clásicos musicales como Bonita demás, Será porque te quiero, Sweet Baby, Memoria y muchos más.

La fecha de venta de entradas y los precios de las mismas se anunciarán en los próximos días. En el evento habrá venta de comidas, bebidas y mercancía oficial de la agrupación.