Famosa actriz venezolana sufre aparatosa caída durante show: vea el incómodo momento

La actriz venezolana-argentina Catherine Fulop sufrió una aparatosa caída el martes 16 de setiembre en el escenario del Movistar Arena, durante el concierto de la banda pop argentina Erreway.

El incidente ocurrió mientras Fulop, de 60 años, recordada por su papel de Sonia Rey en Rebelde Way , dialogaba sobre el escenario con Camila Bordonaba, una de las protagonistas, quien interpretó a Marizza Pía Spirito, la hija de Rey.

En medio de la actuación, Fulop simulaba buscar a Bordonaba, pero al pisar mal tropezó y cayó entre carteles y pantallas ubicados debajo de la plataforma. Ante lo ocurrido, la cantante reaccionó: “La p#ta madre”.

“Mamá, no lo puedo creer esto”, exclamó Bordonaba, improvisando sobre la marcha, y agregó: “No me dejaste ni agarrarte de la mano”. Por su parte, Fulop bromeó: “Por suerte estoy viva”.

La caída generó preocupación inicial en el público, ya que la actriz desapareció en una zona fuera de la vista. Sin embargo, tras reaparecer en el escenario y continuar con el show, la tensión dio paso al alivio y la audiencia celebró la improvisación de ambas artistas.

“Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, relató Fulop después del espectáculo en sus redes sociales, para tranquilizar a sus seguidores.

El momento de la caída de Catherine Fulop. (Captura de video/Captura de video)

El accidente se produjo en el marco de la gira mundial Juntos otra vez Tour 2025 de Erreway, realizada a 23 años del estreno del primer capítulo de Rebelde Way. El trío integrado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo inició la gira a fines de agosto con gran éxito: funciones sold out en Europa e Israel, además de presentaciones a sala llena en el Movistar Arena.

