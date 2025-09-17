Viva

Famosa actriz venezolana sufre aparatosa caída durante show: vea el incómodo momento

La caída generó preocupación inicial en el público, ya que la actriz desapareció en una zona fuera de la vista

Por Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA

La actriz venezolana-argentina Catherine Fulop sufrió una aparatosa caída el martes 16 de setiembre en el escenario del Movistar Arena, durante el concierto de la banda pop argentina Erreway.








Catherine FulopArgentinaMovistar ArenaRebelde WayErreway
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

