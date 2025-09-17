Viva

Heredera millonaria murió a los 28 años tras picadura de insecto: sobrevivió al cáncer, pero no al veneno

Marissa Lemos murió tras una picadura no identificada; fue atendida dos veces y nunca hospitalizada, pese a síntomas graves.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Actriz griega falleció en Londres tras una picadura de insecto, luego de ser enviada a casa por dos hospitales sin internarla.
Actriz griega falleció en Londres tras una picadura de insecto, luego de ser enviada a casa por dos hospitales sin internarla. (O Globo/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGrecia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.