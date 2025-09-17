Viva

Hombre sorprendió al saltar sobre un tiburón para alejarlo de una pescadora en altamar: el video se volvió viral en TikTok

Un tiburón apareció en plena pesca y un hombre decidió saltar sobre él para alejarlo de la embarcación

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El video mostró a un hombre que saltó sobre un tiburón durante una pesca en altamar y la escena se viralizó en TikTok.
El video mostró a un hombre que saltó sobre un tiburón durante una pesca en altamar y la escena se viralizó en TikTok. (Stella Privett/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTiburónTikTok
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.