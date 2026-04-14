Adriana Durán publica fuerte mensaje y deja a muchos preguntándose qué pasa

La periodista Adriana Durán ha marcado su vida con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo.

La reconocida periodista costarricense Adriana Durán sorprendió en sus redes sociales al publicar un potente mensaje.

Las palabras las publicó la comunicadora en su cuenta de Facebook. El mensaje lo acompañó de una fotografía suya donde se le ve sonriente.

“Hoy amanecí con ganas de decirle al mundo que aquí estoy, fuerte y valiente”, inició Durán.

Más adelante afirmó: “Sí, los años pasan, mucho en mí ha cambiado, pero mi esencia se mantiene firme y convencida de que lo mejor está por venir. No hay una razón única… solo que hoy quiero sentirme así“.

Aunque no dio mayor explicación sobre la motivación de publicar unas palabras con tanta fuerza, la periodista finalizó de manera contundente con una frase que puede servir de impulso a alguna persona: “Hoy te abrazo fuertemente a la distancia si lo que necesitás es un ‘vamos, no te caigás, sí se puede’”.