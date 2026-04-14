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Adriana Durán publica fuerte mensaje y deja a muchos preguntándose qué pasa

La experimentada periodista posteó las palabras en su cuenta de Facebook

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Por Jessica Rojas Ch.
Adriana Durán celebró este miércoles la vida de la persona que la hizo creer en el amor una vez más y la convenció de dar el “sí acepto” por tercera vez: su esposo, Álvaro Moscoa.
La periodista Adriana Durán ha marcado su vida con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo. (Archivo)







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Adriana Durán
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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