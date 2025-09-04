Actriz revela grave error que cometió al conocer a Jason Momoa: ‘Mi cerebro es mi peor enemigo’

Sabrina Impacciatore vivió un momento incómodo con Jason Momoa por un error de inglés al confundir dos palabras.

La actriz italiana Sabrina Impacciatore, conocida por su papel en The White Lotus y por participar en La Pasión de Cristo, relató un embarazoso momento que vivió al conocer a Jason Momoa, protagonista de la película Aquaman.

Durante una entrevista en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, la intérprete de 57 años compartió los detalles de lo ocurrido.

LEA MÁS: La razón por la que Charlie Sheen ya no se habla con su excompañero de ‘Dos hombres y medio’

Según narró, ambos trabajan juntos en la película In the Hand of Dante, que se estrenará en diciembre. En la cinta, ella interpreta a la novia del personaje de Momoa.

La actriz indicó que estaba muy emocionada por conocer al actor, a quien describió como una persona muy atractiva.

Para no demostrar su entusiasmo, decidió comportarse con calma. Sin embargo, cuando lo conoció, Momoa la abrazó y la levantó del suelo.

En ese instante, Impacciatore le dijo que lamentaba ser tan pequeña. El actor, que mide 1,93 m, le respondió que no se preocupara, que era perfecta y que le recordaba a su ex.

La actriz, que mide 1,59 m, intentó devolver el cumplido. Su intención era decir que él le recordaba a su “ex”, pero cometió un error de pronunciación en inglés y terminó diciendo: “Me recuerdas a mi sexo”.

Este lapsus provocó un momento incómodo en la conversación. Impacciatore comentó que su error fue causado por la similitud entre las palabras “sex” (sexo) y “ex” (expareja) en inglés. Concluyó su relato diciendo que su cerebro era su peor enemigo.

LEA MÁS: La actriz que fue Cindy Lou en ‘El Grinch’ impacta con radical cambio

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.