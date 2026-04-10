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A Ignacio Santos le extraña la ‘obsesión’ de Pilar Cisneros con él: ‘¡Qué soberana pereza!’

En declaraciones a la columna ‘Tía Zelmira’, el periodista afirmó que no le interesa avivar una polémica entre ambos

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Por Jessica Rojas Ch.
Ignacio Santos Pilar Cisneros
Ignacio Santos y Pilar Cisneros fueron compañeros y amigos durante varios años. La diputada habló sobre él en una entrevista con Freddy Serrano. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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