A Ignacio Santos le extraña la ‘obsesión’ de Pilar Cisneros con él: ‘¡Qué soberana pereza!’

Ignacio Santos y Pilar Cisneros fueron compañeros y amigos durante varios años. La diputada habló sobre él en una entrevista con Freddy Serrano.

Varias semanas después de su retiro como director de Telenoticias y como figura de Canal 7, el periodista Ignacio Santos se refirió a su colega y excompañera, la diputada Pilar Cisneros.

Lo hizo en una entrevista que le concedió al comunicador Rogelio Benavides para la columna Tía Zelmira, que se publica todos los viernes en Teletica.com.

Benavides explicó que Santos manifestó que “estaba extrañado por la obsesión que tiene Cisneros hacia él”. Añadió, además, que le parecería patético avivar una polémica sobre lo que pueda decir el uno del otro.

Todo se dio ante una consulta que le hizo Benavides sobre las declaraciones que emitió Cisneros en una entrevista con Freddy Serrano, en el programa Voces en juego, en la cual afirmó que ella y Santos eran amigos hasta que consideró que él era “un traidor”.

“Me comentaron y sigue intrigándome la extraña obsesión que tienen conmigo esas dos personas... No esperaría que la invitara a mi discreta y entrañable fiesta de despedida”, manifestó Santos a Tía Zelmira.

El periodista agregó: “Me parece patético y de ningún interés una polémica sobre lo que pueda decir el uno del otro. ¡Qué soberana pereza!“, dijo, añadiendo que está viviendo una nueva etapa en su vida, a la cual calificó como estupenda, ya que disfruta opciones divertidas, interesantes, formativas y placenteras.

Después de estas manifestaciones, Santos afirmó a Tía Zelmira que sería la única vez que se referiría al tema.