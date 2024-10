Nintendo presentó uno de sus nuevos aparatos más esperados

Nintendo se despertó caritativo y decidió poner el mundo de los videojuegos de cabeza. Y es que en un momento en que todos están esperando la más mínima noticia de su próxima consola --conocida como Switch 2--, presentaron un reloj despertador.

Y si bien no es el anuncio que los fans esperan con impaciencia, es un anuncio al final del día.

Nintendo presentó Alarmo, su nuevo reloj despertador interactivo. Foto: Nintendo.

Este despertador, llamado Alarmo, cuenta con todo lo que necesita un fiebre de Nintendo, desde una pantalla que muestra animaciones de sus personajes favoritos, hasta sonidos de juegos populares como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ahora, si ustedes son de los que les cuesta madrugar, el despertador tiene un sensor que mide sus movimientos, entonces si se dan media vuelta y siguen durmiendo, les va a aparecer el villano Bowser y los va a regañar por no querer levantarse.

A continuación pueden ver el despertador en acción:

Este despertador cuenta con dos modos: En el “modo constante” la alarma va a sonar cada vez más alto hasta que la apaguen, mientras que en el “modo suave”, el volumen de la alarma se mantiene constante.

Este despertador tiene un valor de 100 dólares (unos 52.000 colones) y si son suscriptores del servicio Nintendo Switch Online, lo pueden reservar desde ya. Si no lo son, van a tener que esperarse hasta inicios del 2025 que salga a la venta en todo el mundo.