La historia del Solitario: El juego de cartas más popular

El Solitario, un juego de cartas que se convirtió en un acompañante indispensable para muchas personas, tiene una historia que se remonta al siglo XVIII en Europa. Aunque su origen exacto es incierto, se sabe que se popularizó en Francia en el siglo XIX y se extendió rápidamente a otros países europeos, incluyendo el Reino Unido y Alemania. Conocido mundialmente como Patience (Paciencia), en algunos países se le llama “solitario” por ser un juego para un solo jugador.

Estas son las tres variantes principales del Solitario:

Klondike

Klondike es la versión más popular del solitario. Generalmente, cuando se menciona “solitario” sin especificar, se refiere a Klondike. El objetivo del juego es mover todas las cartas a los espacios base en la parte superior derecha, comenzando cada pila con un As y organizando las cartas en orden numérico ascendente y por palo.

Solitario Spider

El Solitario Spider tiene un origen incierto. La primera mención se encuentra en el libro Culbertsons Card Game Complete with Official rules de 1917, de Ely Culbertson. El objetivo del juego es formar ocho secuencias de cartas del mismo palo desde el Rey hasta el As. Cada secuencia completada se retira automáticamente del tablero. Este juego ganó popularidad cuando Microsoft lo incluyó en su sistema operativo Windows en 1998.

Carta Blanca

Inspirado en el antiguo juego Eights Off, Carta Blanca fue desarrollado por Paul Alfille en 1978. La versión digital creada por Alfille usó el lenguaje de programación Tutor. El juego se popularizó en los años 90 cuando Jim Horne, un empleado de Microsoft, lo incluyó en Windows 95. El objetivo es ordenar todas las cartas en cuatro pilas por palo, comenzando con el As y terminando con el Rey.

Solitario en la era digital

La transición del Solitario al mundo digital ocurrió en la década de 1980, siendo la versión más conocida la incluida en Windows 3.0 en 1990. Diseñado por Wes Cherry, no solo ofrecía entretenimiento, sino que también ayudaba a familiarizar a los usuarios con el uso del mouse. Este juego se convirtió en un fenómeno global y ha mantenido su popularidad debido a su capacidad para ofrecer una manera sencilla y efectiva de relajarse.

El solitario dejó una huella significativa en la cultura popular, apareciendo en películas y programas de televisión, e inspirando una variedad de productos. Su influencia se debe a su accesibilidad y a la forma en que proporciona una manera de pasar el tiempo, relajarse y desestresarse en cualquier lugar, ya sea en el trabajo, en casa o en movimiento.

