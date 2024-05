YouTube lanza ‘Playables’: una galería de 75 juegos gratuitos

YouTube lanzó su esperado catálogo de juegos Playables, un acceso gratuito a más de 75 títulos para todos sus usuarios a nivel global. Esta nueva sección permite jugar directamente desde la plataforma, ya sea desde una computadora o un smartphone, sin necesidad de descargas ni suscripciones adicionales.

Playables es una sección dedicada a los videojuegos que YouTube comenzó a probar en septiembre de 2023. Inicialmente, esta funcionalidad se lanzó como una versión beta exclusiva para suscriptores de YouTube Premium en ciertos países. Sin embargo, desde noviembre del pasado año, la plataforma decidió abrir esta experiencia de forma experimental.

Recientemente, la plataforma de video está disponible para todos los usuarios a nivel mundial. La compañía compartió esta noticia a través de una publicación en su blog oficial. El catálogo incluye títulos “ligeros y entretenidos” como Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask y Trivia Crack, entre otros.

'Playables', el catálogo de más de 75 juegos gratuitos de YouTube

Además permite a los usuarios ver y controlar su historial de juegos, guardar el progreso de sus títulos y realizar un seguimiento de sus mejores puntuaciones. YouTube señaló que esta nueva sección se implementará gradualmente en los próximos meses y estará disponible tanto en la versión web de la plataforma como en la aplicación para dispositivos iOS y Android.

Con ‘Playables’, YouTube se posiciona como un fuerte competidor en el mercado del entretenimiento móvil, integrando contenido en streaming y videojuegos en una sola plataforma, ofreciendo a sus usuarios una experiencia única y accesible.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.