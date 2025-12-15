Sucesos

Tribunal Penal de Pavas aprueba extradición de alias Noni

Defensa del extraditable apeló la resolución

Por Yeryis Salas
Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas.
Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas. (Foto cortesía para LN/Foto cortesía para LN)







