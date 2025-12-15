Tribunal Penal de Pavas aprueba extradición de alias Noni

Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas.

El Tribunal Penal de Pavas aprobó este lunes la extradición a Estados Unidos de Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, por presunto narcotráfico.

El juez Simón Guillén sentenció una extradición diferida, lo que significa que deberá esperar a que se resuelvan las causas penales pendiente del extraditable en Costa Rica.

También se ordenó entregar a las autoridades estadounidenses los bienes decomisados a Noni tras su arresto: ¢1 millón, $360 y tres celulares iPhone, según indica el voto divulgado por el Poder Judicial.

La defensa de Noni, por su parte, apeló la resolución, por lo que el recurso será revisado por un Tribunal de Apelación y el voto aún no está en firme.

De concretarse la extradición, el sujeto sería enjuiciado “por el delito de asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y fabricación y distribución de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.

Noni, de 32 años, es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, capturado en Londres, Inglaterra, desde diciembre del 2024, quien también está a la espera de extradición a territorio estadounidense por el mismo delito.

El 28 de agosto, Noni fue detenido en La Galera, en Curridabat, y se convirtió en ese momento en el quinto costarricense extraditable, después de los procesos contra el exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato y Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas (requerido por autoridades italianas, también por narcotráfico).

Causa en Texas

Los documentos para justificar el pedido de extradición fueron remitidos por la Fiscalía del Distrito de Dallas, en Texas y la detención fue ejecutada por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Casado, padre de tres hijos y vecino de Villa del Mar, en Limón, el extraditable es señalado por fuentes policiales como presunto cabecilla de una organización criminal que opera en la provincia de Limón desde hace varios años.

Esta banda ha mantenido violentos enfrentamientos con el grupo criminal conocido como La H o Los Hondureños.

El mismo Noni relató al OIJ cómo el 16 de mayo del 2023 debió lanzarse por un balcón de su casa para huir de un intento de asesinato de un comando armado de La H.

Sin embargo, el caso más grave ocurrió el miércoles 2 de marzo del 2022 en una finca de 100 hectáreas en la comunidad de la Bomba, en el distrito de Matama, en el cantón central de Limón, cuando un comando armado entró a la propiedad a matar a Luis Manuel Picado, alias Shock.

Al momento de la balacera, él estaba en la propiedad, pero logró escapar con la ayuda de otras personas. Sin embargo, ocho personas fueron acribilladas en lo que fue conocido como la masacre de Matama.