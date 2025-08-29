Sucesos

Así sobrevivió el extraditable alias Noni a un violento atentado en su casa en 2023

Tres miembros de la organización criminal La H fueron condenados a 70 años de prisión por estos hechos

Por Christian Montero
Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas.
Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas. (Foto cortesía para LN/Foto cortesía para LN)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

