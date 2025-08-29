Así sobrevivió el extraditable alias Noni a un violento atentado en su casa en 2023

Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas.

Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, quien este jueves se convirtió en el quinto extraditable requerido por Estados Unidos, relató al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que tuvo que hacer para salvar su vida la noche del 16 de mayo del 2023, cuando un comando armado del grupo criminal Los Hondureños o La H, irrumpió en su vivienda con el fin de aniquilarlo.

Picado Grijalba detalló que se vio obligado a lanzarse desde un balcón para escapar. Mientras los atacantes lo perseguían por un matorral cercano a su casa en Villa del Mar 2 de Limón, los sicarios gritaban “aquí va, aquí va”.

Según el testimonio contenido en la acusación y solicitud de apertura a juicio contra cuatro sospechosos de participar en los hechos (uno de ellos ya fallecido), el ataque comenzó después de las once de la noche. Alias Noni se preparaba para dormir junto a su esposa y sus hijos de entonces 10 y 2 años. También se encontraban en la vivienda dos personas de confianza del extraditable, apellidados Matarrita y Loaiza.

Picado Grijalba detalló a los investigadores que estaban acostados en el cuarto cuando escuchó, desde la parte externa de su vivienda, que decían ‘OIJ Policía’ y de seguido oyó disparos al frente de la vivienda.

Al escuchar las ráfagas, el sospechoso de tráfico internacional de drogas dedujo que no era la Policía, se asomó por un balcón y observó en la parte posterior de la casa a tres sujetos que portaban camisas de OIJ, a los cuales no les vio los rostros.

Segundos después los sicarios subieron a la segunda planta de la vivienda, por lo que Picado Grijalba le dijo a la esposa que iba a escapar.

“Optó por tirarse por el balcón costado oeste de la casa, y salió corriendo hacia el oeste entre los patios de la vivienda vecinas, escuchó que en el monte había más sujetos siguiéndolo, rastreándolo, decían: ‘aquí va, aquí va’, cree que eran entre 4 a 5 sujetos”, consigna la acusación.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes preguntaron a la mujer dónde se encontraba su esposo y al no encontrarlo robaron una pistola 9mm, dos celulares, un bolso, documentos personales y ¢200.000 en efectivo.

Tras correr entre la maleza, Picado Grijalba se ocultó a 150 metros de su casa, desde donde escuchó disparos durante unos cinco minutos, hasta que llegó la Fuerza Pública y detuvo a los sospechosos.

Cuando salió a pedir ayuda, los policías lo esposaron hasta que explicó lo sucedido. “Observó que la Fuerza Pública tenía detenidos a varios sujetos frente a su vivienda, que vestían camisas de OIJ”.

Todo el ataque quedó registrado en la cámaras de vigilancia que alias Noni tenía en su casa, cuyos videos fueron parte de la prueba con que en mayo 2025 condenaron a tres miembros de la banda La H a 70 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio calificado, robo agravado, acopio de armas prohibidas y uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales.

Los sentenciados fueron Marcos Fabián Casasola Ramírez, Carlos Alexis Evir y Nery Rolando Ávila.

Tres hombres fueron condenados a 70 años de prisión por el atentado contra la casa del extraditable Jordie Picado Grijalba alias Noni, ocurrido el 16 de mayo del año 2023. Foto: Cortesía.



