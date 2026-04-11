Trabajadores reportan hallazgo de un feto en apartamento de Alajuela

Agentes del OIJ asumieron las pesquisas para esclarecer el caso. (Imagen con fines ilustrativos) Foto:

Un grupo de hombres que estaba trabajando en un complejo de apartamentos en el barrio San José, en Alajuela, halló un feto dentro de uno de estos establecimientos.

La localización de este cuerpo sin vida se reportó el pasado 28 de marzo ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero el departamento de prensa de esa entidad comunicó el hecho hasta este 10 de abril.

Por el momento, se desconocen los detalles y las circunstancias que llevaron a este fallecimiento. Agentes judiciales asumieron la investigación para esclarecer los hechos.

Otros hechos similares

A finales del 2025 se reportaron tres hechos similares.

El 3 de noviembre, un guarda de seguridad encontró un feto dentro de una bolsa plástica en un parqueo privado, en Curridabat. El hombre realizaba una inspección de rutina cuando observó una bolsa con un contenido sospechoso.

Días más tarde, el 12 de noviembre, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron un bebé recién nacido al final de un basurero clandestino en Hatillo 4, en las inmediaciones de la rotonda del sector conocido como Rancho Guanacaste.

El menor lloraba y estaba tendido entre basura y aguas residuales.

El 8 de diciembre, agentes del OIJ recibieron el reporte de un bebé recién nacido dentro de un camión de basura en Pacuare, Limón. El niño se encontraba fallecido dentro de la trituradora de desechos.

Luis Rodríguez Estrada, coordinador del Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense, confirmó entonces que, al llegar los socorristas al sitio, el lactante estaba sin signos de vida.