OIJ busca a sospechosos de abandonar feto en un parqueo de Curridabat

El OIJ busca a los sospechosos de abandonar un feto en un parqueo en Curridabat el lunes 3 de noviembre. Foto con fines de ilustración.

Hace una semana el guarda de seguridad de un parqueo en Curridabat se vio sorprendido por el hallazgo de un feto que estaba dentro de bolsas plásticas, lo cual generó que se activara todo un protocolo para el levantamiento de los restos humanos por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras una semana de desarrollar diversas pesquisas técnicas y labores de campos, la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Trato del OIJ estableció que el feto, cuyo desarrollo se estima entre seis y siete meses, tenía pocas horas de haber fallecido.

Una fuente relacionada con el caso explicó a La Nación que del análisis de medicatura forense se determinó el tiempo de muerte fue de entre 24 y 36 horas y “era una niña que ya estaba formada”, dijo.

Los restos humanos estaban en una bolsa blanca y otra celeste agregó esa fuente quien especificó que “aún tenía pegado el cordón umbilical y presentaba escoriaciones en el brazo derecho”.

El descubrimiento del feto se dio cerca de las 10:20 a. m., del lunes 3 de noviembre cuando el oficial de seguridad hacía una inspección de rutina y observó una bolsa con un contenido sospechoso.

La Policía Judicial pide colaboración de la ciudadanía para ubicar a la persona o personas responsables de abandonar el feto; los investigadores han analizado varias cámaras de vigilancia que hay en las cercanías del parqueo con las que esperan resolver pronto este caso.

Si tiene alguna información que ayude al OIJ puede llamar al Centro de Información Confidencial (CICO) al 800-8000-645 o bien enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.