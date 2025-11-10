Sucesos

OIJ busca a sospechosos de abandonar feto en un parqueo de Curridabat

Tiempo de muerte se estableció entre 24 y 36 horas

Por Christian Montero
Allanamiento en Heredia
El OIJ busca a los sospechosos de abandonar un feto en un parqueo en Curridabat el lunes 3 de noviembre. Foto con fines de ilustración. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Feto parqueo CurridabatOIJ pide ayuda
