¿Qué pasará con el niño encontrado este miércoles en un basurero? Esto dice el PANI

El niño permanece en condición estable en el Hospital Nacional de Niños

Por Natalia Vargas
Francisco Quirós Campos carga en sus brazos al bebé rescatado de un basurero en Hatillo 4, este miércoles por la mañana.
Francisco Quirós Campos carga en sus brazos al bebé rescatado de un basurero en Hatillo 4, este miércoles por la mañana. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)







Bebé en basureroFuerza Pública
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

