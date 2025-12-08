Encuentran a bebé recién nacido en la trituradora de un camión de basura en Limón

El bebé recién nacido fue hallado dentro de la trituradora de basura en Pacuare, Limón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recibieron el reporte de un bebé recién nacido entre de un camión de basura en Pacuare, Limón. El niño, en apariencia, se encuentra dentro de la trituradora de deshechos.

Luis Rodríguez Estrada, coordinador del Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar los socorristas al sitio, el lactante estaba sin signos de vida.

El reporte ingresó a las 10:15 a.m. Los agentes de la Policía Judicial se están dirigiendo al lugar.

Noticia en desarrollo...