Bebé hallado en un botadero en Hatillo ya tiene casa

Recién nacido fue hallado el pasado 12 de noviembre en un botadero ilegal

Por Sebastián Sánchez
El PANI anunció que el bebé encontrado en un botadero ilegal en Hatillo ya egresó del Hospital Nacional de Niños.
