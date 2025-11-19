Bebé hallado en un botadero en Hatillo ya tiene casa

El PANI anunció que el bebé encontrado en un botadero ilegal en Hatillo ya egresó del Hospital Nacional de Niños.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que el recién nacido encontrado solo en un botadero ilegal en Hatillo egresó este miércoles del Hospital Nacional de Niños (HNN), en condición estable, y fue ubicado con una familia del Programa de Acogimiento Familiar, previamente calificada para brindar atención transitoria a menores.

Según la institución, el bebé fue inscrito en el Registro Civil en cumplimiento de su derecho a la identidad, lo que incluye nombre y nacionalidad. Paralelamente, se mantiene coordinación con el Juzgado de Niñez y Adolescencia para definir su condición legal.

El PANI indicó que este caso fue atendido bajo el protocolo habitual para situaciones en las que se encuentra a un niño o niña sin compañía en un sitio público.

Ese procedimiento implica la activación inmediata del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata, operativo 24/7, y la coordinación con la Fuerza Pública, Cruz Roja y cuerpos de primera respuesta para garantizar el traslado médico y la protección de la vida del menor.

Un bebé recién nacido fue hallado en un botadero en Hatillo 4

Una vez en el centro médico, Trabajo Social del hospital (en la mayoría de los casos, el HNN) coordina con el PANI. En situaciones de recién nacidos, la prioridad es colocarlos con una familia de acogida, debido a los cuidados que requieren y su derecho a un entorno familiar.

Además, se trabaja con el OIJ y la Fiscalía para la localización de progenitores y la valoración de recursos familiares. En caso de encontrarlos, “se hace la valoración de los recursos familiares que tengan las condiciones adecuadas y la voluntad de asumir” al menor, explicó el abogado del PANI, Rodolfo Meneses.

Si no se logra ubicar a los responsables, el Juzgado correspondiente puede avanzar hacia la pérdida de responsabilidad parental. Con la declaratoria de adoptabilidad, se selecciona a la familia más adecuada de las 76 familias aprobadas para acogimiento con fines adoptivos.