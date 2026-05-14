Sucesos

Tercer temblor en dos días sacude Garabito: sismo de 3,5 este jueves

La profundidad fue de 8 kilómetros

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Por Sebastián Sánchez
Temblor registrado en Garabito de Puntarenas.
Temblor registrado en Garabito de Puntarenas. (Ovsicor/Ovsicori)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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