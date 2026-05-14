Tercer temblor en dos días sacude Garabito: sismo de 3,5 este jueves

Un temblor de magnitud de 3,5 se registró la tarde de este jueves 14 de mayo a 11 kilómetros al sureste de Garabito en Puntarenas, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento ocurrió a las 5:22 p. m. y presentó una profundidad de 8 kilómetros.

En ese mismo sitio este 13 de mayo se registraron dos sismos: uno durante la mañana, de magnitud 4,8 sacudió ese mismo cantón puntarenense. Tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros.

Durante la noche, un temblor de magnitud de 3,9 y profundidad de 9 kilómetros sacudió la zona.