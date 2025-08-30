Seguidilla de temblores sacudieron Cartago en menos de 20 minutos este sábado por la mañana

Al menos 17 temblores estremecieron la provincia de Cartago y zonas aledañas del centro de San José la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025, en menos de 20 minutos, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional.

Al menos 17 sismos en La Unión de Tres Ríos

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 8:28 a. m., con 3,6 de magnitud momento (Mw) y una profundidad de 7,2 kilómetros. Su epicentro se localizó a 1 kilómetro al sureste de Avance, en Llano Grande de Cartago.

Luego, a las 8:30 a. m. vino otro temblor de magnitud 3,3 Mw, localizado su epicentro a 1,2 km de El Alto del Carmen, en La Unión (Cartago) a una profundidad de 6,6 km que fue percibido también en Tres Ríos.

Ocho minutos después, a las 8:38 a. m., se produjo otro sismo, con una magnitud de 3 Mw, localizado 1,2 kilómetros al este de la Cima de La Unión. Fue a una profundidad de 6,3 km.

Unos minutos más tarde, a las 8:47 a. m., se detectó un cuarto movimiento telúrico, con magnitud 2,5 Mw y epicentro a 1.2 km de Molina de Cartago a 7,3 km debajo de la corteza.

Esteban J. Chaves, director del Observatorio indicó que fueron al menos 17 los sismos ocurridos, no todos percibidos por la población. La información trascendió poco antes de las 9:30 a. m. cuando los especialistas seguían en la revisión de los eventos, su localización y hacia dónde se orientan.

Costa Rica es una nación altamente sísmica, registrando un promedio de 35 a 40 sismos diarios, aunque solo 3% de estos son percibidos por la población.

Sin embargo, dice Ovsicori, la región central del país, en particular, se caracteriza por una alta tasa de microsismicidad. Toda esta actividad resultado de una compleja interacción entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe.