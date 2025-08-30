Sucesos

Seguidilla de temblores sacudieron Cartago en menos de 20 minutos este sábado por la mañana

Epicentros de sismos se localizaron en puntos cercanos a Llano Grande y La Unión de Cartago

Por Damián Arroyo C. y Juan Fernando Lara Salas
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Una seguidilla de varios sismos sacudió Cartago este sábado. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

