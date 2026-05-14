Temblor de poca profundidad se registra la noche de este miércoles cerca de Garabito

Temblor en Puntarenas se registró la noche de este miércoles. Captura de la aplicación del Ovsicori.

Un temblor de magnitud de 3,9 se registró la noche de este miércoles 13 de mayo a 10 kilómetros al sureste de Garabito en Puntarenas, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento ocurrió a las 9:36 p. m. y presentó una profundidad de 9 kilómetros.

Esta mañana, otro sismo de magnitud 4,8 sacudió ese mismo cantón puntarenense.Tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros.