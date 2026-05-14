Sucesos

Temblor de poca profundidad se registra la noche de este miércoles cerca de Garabito

Otro sismo similar se percibió en horas de la mañana

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Por Sebastián Sánchez
Temblor en Puntarenas se registró la noche de este miércoles. Captura de la aplicación del Ovsicori.
Temblor en Puntarenas se registró la noche de este miércoles. Captura de la aplicación del Ovsicori. (Oviscor/Captura)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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