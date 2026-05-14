Temblor de poca profundidad se registra la noche de este miércoles cerca de Garabito

Un temblor de magnitud de 3,9 se registró la noche de este miércoles 13 de mayo a 10 kilómetros al sureste de Garabito en Puntarenas, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).
El movimiento ocurrió a las 9:36 p. m. y presentó una profundidad de 9 kilómetros.
Esta mañana, otro sismo de magnitud 4,8 sacudió ese mismo cantón puntarenense.Tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros.
¿Por qué ocurren discrepancias entre los reportes sísmicos?