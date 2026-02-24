Temblor de magnitud 4.7 sacude la zona sur: se percibió en varios puntos de Costa Rica

Temblor en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, se percibió en varios puntos del país.

Un temblor de magnitud 4.7 se registró la tarde de este martes 24 de febrero a 13 kilómetros al suroeste de Puerto Armuelles, en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:38 p. m. y presentó una profundidad de 21 kilómetros, lo que explica que fuera percibido con claridad en distintos sectores del país.

Un sismo de magnitud 4,7 se registró esta tarde en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. (Ovsicori/Captura)

Posteriormente, se registró una réplica de magnitud 3.1 con una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue nuevamente en Panamá, a 7 kilómetros al noreste de Golfito en Puntarenas, según informó el Ovsicori.

No hay reportes de daños o personas heridas.