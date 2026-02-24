Sucesos

Temblor de magnitud 4.7 sacude la zona sur: se percibió en varios puntos de Costa Rica

Epicentro se ubicó en Panamá, cerca de la frontera

Por Sebastián Sánchez
Un fuerte tembor sacudió Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre. Según la Red Sismológica Nacional, la magnitud fue de 6,1 grados y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central.
Temblor en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, se percibió en varios puntos del país. (Shutterstock)







