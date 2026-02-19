Temblor de magnitud 4.4 en Nicaragua se sintió en Valle Central de Costa Rica

Temblor se registró esta noche en Nicaragua, aunque se sintió en Costa Rica.

Un temblor de magnitud 4.4 se registró la noche de este miércoles 18 de febrero a 76 kilómetros al noroeste de Santa Elena en La Cruz de Guanacaste, según información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:00 p. m. y presentó una profundidad de 89 kilómetros, lo que explica que fuera percibido con claridad en distintos sectores del Valle Central.

¿Por qué ocurren discrepancias entre los reportes sísmicos?

No hay reportes de daños o personas heridas.