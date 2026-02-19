Sucesos

Temblor de magnitud 4.4 en Nicaragua se sintió en Valle Central de Costa Rica

El epicentro se ubicó en Nicaragua, cerca de Guanacaste, y fue percibido en Costa Rica

Por Sebastián Sánchez
Temblor se registró esta noche en Nicaragua, aunque percibido en Costa RIca.
Temblor se registró esta noche en Nicaragua, aunque se sintió en Costa Rica. (Ovsicori/Ovsicori)







Sebastián Sánchez

